Em jogo sem LeBron e Antetokounmpo, Bucks vencem e complicam Lakers na NBA

Em um duelo sem os principais astros das duas equipes, o Milwaukee Bucks confirmou o bom momento e venceu o Los Angeles Lakers por 115 a 105, na noite desta terça-feira, diante de sua torcida. Sem LeBron James, o time da Califórnia ficou ainda mais longe dos playoffs da NBA.

A partida, que tinha tudo para ser um dos grandes duelos da temporada regular, acabou esvaziada em razão das baixas de LeBron e de Giannis Antetokounmpo, forte candidato a MVP do atual campeonato. O astro dos Lakers apresentava dores na virilha, enquanto o rival grego sofreu uma entorse no tornozelo direito.

Mesmo sem Antetokounmpo, os Bucks não tiveram maiores problemas para superar os Lakers. Khris Middleton assumiu a liderança da equipe ao registrar um “double-double” de 30 pontos e dez rebotes. Brook Lopez anotou 28 pontos e nove rebotes e Nikola Mirotic contribuiu com 23 pontos.

Pelos Lakers, Kentavious Caldwell-Pope saiu do banco de reservas para brilhar em quadra. Foi o cestinha da partida, com 35 pontos. Mas não conseguiu evitar o tropeço. Kyle Kuzma ajudou o time com seus 17 pontos.

Foi a quarta derrota consecutiva da equipe de Los Angeles na temporada, e a nona nos últimos dez jogos. Em 11º lugar na Conferência Oeste, com 31 triunfos e 40 derrotas, a equipe corre sério risco de ficar de fora dos playoffs, o que significaria um marco negativo na trajetória de LeBron. O astro não fica fora da fase final da NBA desde a temporada 2004/2005.

Já os Bucks vivem situação completamente oposta. Dono da melhor campanha da temporada regular até agora, o time lidera a Conferência Leste, com 53 vitórias e apenas 18 derrotas, e já está classificado aos playoffs.

Pela Conferência Oeste, o líder Golden State Warriors se recuperou da derrota para o San Antonio Spurs, no dia anterior, ao bater nesta terça o Minnesota Timberwolves por 117 a 107. Se foi discreto na partida passada, Stephen Curry se reabilitou ao anotar 36 pontos, sendo 22 deles somente no terceiro quarto.

Klay Thompson anotou 28, enquanto Kevin Durant não passou dos 17 e foi ofuscado até pelo reserva Jonas Jerebko, que deixou o banco para registrar 18 pontos. Pelos Timberwolves, Karl-Anthony Towns foi o destaque, com um “double-double” de 26 pontos e 21 rebotes. Andrew Wiggins marcou 20 pontos.

Na liderança do Oeste, os Warriors somam agora 48 triunfos e 22 derrotas, também já garantidos nos playoffs. Já os Timberwolves seguem na briga para entrar na zona de classificação. No momento, estão em 10º (apenas os oito melhores avançam), com 32 vitórias e 39 derrotas.

Ainda na noite desta terça, o Houston Rockets venceu o Atlanta Hawks por 121 a 105. E, novamente, James Harden fez a diferença. Cestinha do jogo, ele anotou um “double-double” de 31 pontos e dez assistências. Maior pontuador da temporada até agora, o MVP do campeonato passado tenta se tornar o primeiro jogador da NBA desde Michael Jordan, em 1988/1989, a registrar uma média de 30 pontos, sete assistências, seis rebotes e duas roubadas de bola.

Nesta terça, ele teve a ajuda de Clint Capela, que também registrou um “double-double” de 26 pontos e 11 rebotes. Com a dupla afiada, os Rockets venceram a terceira partida seguida e mantêm o embalo nesta reta final da temporada regular. Pelo Atlanta Hawks, o destaque foi Trae Young, com seus 21 pontos e 12 assistências. John Collins contribuiu com 20 pontos e dez rebotes.

Apesar da boa sequência de jogos, os Rockets ainda não garantiram vaga nos playoffs. Ocupam o terceiro lugar da Conferência Oeste, com 45 vitórias e 26 derrotas. Já o time de Atlanta ocupa o 12º posto no Leste, com 24 triunfos e 48 derrotas.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Charlotte Hornets 114 x 118 Philadelphia 76ers

Atlanta Hawks 105 x 121 Houston Rockets

Milwaukee Bucks 115 x 105 Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves 107 x 117 Golden State Warriors

Sacramento Kings 121 x 123 Brooklyn Nets

Los Angeles Clippers 115 x 109 Indiana Pacers

