Curry faz 35 pontos e bate recorde pessoal em vitória do Warriors sobre o Nets

Com 35 pontos, Stephen Curry foi o destaque do Golden State Warriors na vitória sobre o Brooklyn Nets por 120 a 114, na rodada deste domingo da NBA, em Nova York. O armador conseguiu acertar sete arremessos de três pontos e estabeleceu uma nova marca: nos sete jogos que fez nesta temporada, a estrela converteu pelo menos cinco chutes da linha dos três, superando os seis jogos do campeonato passado.

A quarta vitória consecutiva dos bicampeões da principal liga do basquete norte-americana foi obtida também graças a grande atuação do ala Kevin Durant, que marcou 34 pontos, agarrou oito rebotes e fez seis assistências.

O técnico Steve Kerr, depois de elogiar o trabalho da equipe, afirmou que o pivô DeMarcus Cousins pediu desculpas a todos pela expulsão sofrida sexta-feira passada durante o jogo contra New York Knicks.

Pelo lado do Nets, os armadores D’Angelo Russell, com 25 pontos, e Caris

LeVert, com 23, foram os maiores cestinhas. Os dois anotaram 20 das 42 tentativas dos arremessos da linha dos três pontos e conseguiram diminuir uma vantagem que chegou a ser de 19 pontos.

Em outro confronto da noite deste domingo, o Utah Jazz somou a terceira vitória consecutiva como visitante ao derrotar o Dallas Mavericks por 113 a 104, com grande atuação do armador espanhol Ricky Rubio, autor de 28 pontos e 12 assistências. O pivô Rudy Gobert, com 23 pontos e 16 rebotes (dez defensivos), também se destacou no quarto triunfo do Jazz em seis jogos.

Com 27 pontos, o armador Dennis Smith Jr acertou três arremessos de três pontos, em quatro tentativas, e foi o líder do ataque do Dallas, que teve cinco jogadores com mais de dez pontos. Entre eles esteve o pivô DeAndre Jordan, com 12 pontos, 19 rebotes (14 defensivos), nove assistências e um toco. Apesar das boas atuações, os jogadores não impediram a terceira derrota seguida do Mavericks, que soma duas vitórias em seis jogos.

Também por esta rodada de domingo, o ala Paul George e o armador Russell Westbrook marcaram 23 pontos cada e ajudaram o Oklahoma City Thunder a superar o Phoenix Suns por 117 a 110. O time quebrou uma sequência de quatro derrotas.

Com a vitória do Oklahoma, o Cleveland Cavaliers é a única equipe sem triunfos nesta temporada regular. O mau começo fez com que o técnico Tyronn Lue fosse demitido do cargo. Pelo Suns, o pivô Nerlens Noel conseguiu um “double-double”, com 20 pontos e 15

rebotes. O pivô Deandre Ayton marcou 16 pontos e pegou 11 rebotes.

Já o Los Angeles Clippers conseguiu o placar mais elástico do domingo ao bater o Washington Wizards por 136 a 104. O ala-pivô Tobías Harris somou 22 pontos e 11

rebotes, enquanto Lou Williams encestou 17 pontos e Avery Bradley agregou 15 para o time vencedor, que atingiu o quarto triunfo em seis jogos. O Wizards, que só venceu uma vez em seis partidas, teve como destaque Bradley Beal, com 20 pontos, e John Wall, com 18.

Confira os resultados dos jogos da rodada deste domingo:

Brooklyn Nets 114 x 120 Golden State Warriors

Phoenix Suns 110 x 117 Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks 104 x 113 Utah Jazz

Washington Wizards 104 x 136 Los Angeles Clippers

Confira os jogos da rodada desta segunda-feira:

Philadelphia 76ers x Atlanta Hawks

Indiana Pacers x Portland Trail Blazers

New York Knicks x Brooklyn Nets

Miami Heat x Sacramento Kings

Chicago Bulls x Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers

Milwaukee Bucks x Toronto Raptors

San Antonio Spurs x Dallas Mavericks

Denver Nuggets x New Orleans Pelicans