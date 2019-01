Com Westbrook e George em boa fase, Thunder bate Magic e vence 6ª seguida na NBA

O Oklahoma City Thunder contou com a dupla Paul George e Russell Westbrook para conseguir uma importante vitória na rodada de terça-feira da NBA. Fora de casa, na Flórida, a equipe de Oklahoma City derrotou o Orlando Magic por 126 a 117 e conseguiu o seu sexto triunfo consecutivo na temporada regular.

Paul George mostrou a razão de ter sido escolhido ao All-Star Game com 37 pontos, sendo 31 apenas no primeiro tempo – esteve em quadra por 39 minutos no total. Já Russell Westbrook conseguiu o que mais sabe fazer na sua carreira: um “triple-double” (dois dígitos em três fundamentos) com 23 pontos, 14 rebotes e 14 assistências.

Pelo Orlando Magic, Nikola Vucevic foi o destaque com um “double-double” (dois dígitos em dois fundamentos) de 27 pontos e 11 rebotes. Evan Fournier, com 17 pontos, Terrence Ross e Aaron Gordon, ambos com 16, foram outros dos principais cestinhas da partida.

Na tabela de classificação, o Thunder segue na terceira colocação da Conferência Oeste com 32 vitórias e 18 derrotas. Só está atrás do Golden State Warriors e do Denver Nuggets. No Leste, o Magic é o 11.º com 20 triunfos e agora 31 derrotas.

Quem também brilhou na rodada de terça-feira foi o pivô grego Giannis Antetokounmpo. Como visitante, o seu Milwaukee Bucks ganhou do Detroit Pistons por 115 a 105 no dia em que ficou perto de um “triple-double”. Foram 21 pontos, oito rebotes e 11 assistências, além de três roubos de bola e dois tocos em 35 minutos dentro de quadra. Eric Bledsoe teve grande atuação com 20 pontos, cinco rebotes, sete assistências e dois roubos.

Pelo Pistons, Reggie Jackson foi o grande destaque com 25 pontos e cinco assistências, tendo grande ajuda de Andre Drummond (20 pontos e 13 rebotes) e de Blake Griffin (18 pontos, sete rebotes e nove assistências).

Com o triunfo, o Bucks segue como o melhor time da Conferência Leste e de toda a NBA, agora com 36 vitórias e 13 derrotas. O Pistons estão na nona colocação, com 21 vitórias e 28 derrotas.

Confira a rodada de terça-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers 116 x 113 Washington Wizards

Detroit Pistons 105 x 115 Milwaukee Bucks

Orlando Magic 117 x 126 Oklahoma City Thunder

Brooklyn Nets 122 x 117 Chicago Bulls

Houston Rockets 116 x 121 New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs 126 x 124 Phoenix Suns

Los Angeles Lakers 105 x 121 Philadelphia 76ers

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Boston Celtics x Charlotte Hornets

Miami Heat x Chicago Bulls

New York Knicks x Dallas Mavericks

Washington Wizards x Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves x Memphis Grizzlies

New Orleans Pelicans x Denver Nuggets

Sacramento Kings x Atlanta Hawks

Portland Trail Blazers x Utah Jazz