Com vitórias arrasadoras, Bucks e Rockets saem na frente nos playoffs da NBA

Time de melhor campanha na temporada regular da NBA, o Milwaukee Bucks justificou o seu favoritismo com autoridade na rodada inicial dos playoffs ao arrasar o Detroit Pistons por 121 a 86, em casa, no final da noite deste domingo, no primeiro jogo da série melhor de sete partidas deste embate válido pela Conferência Leste. Em outro duelo noturno, o Houston Rockets atropelou o Utah Jazz por 122 a 90, também como mandante, na abertura deste confronto entre as equipes pela Conferência Oeste.

Com 60 vitórias e 22 derrotas na fase anterior da liga de basquete dos Estados Unidos, o time de Milwaukee voltou a contar com uma boa atuação de Giannis Antetokounmpo, que fez um “double-double” de 24 pontos e 17 rebotes em uma partida na qual jogou por apenas 24 minutos.

Atuando diante dos seus torcedores, os Bucks foram impulsionados por um forte desempenho coletivo da equipe, com sete dos 11 jogadores utilizados no confronto marcando no mínimo dez pontos. Entre eles, George Hill fez 16, Eric Bledsoe somou mais 15 e Brook Lopez e Khris Middleton contabilizaram 14 cada.

Já pelo lado dos Pistons, o suplente Luke Kennard terminou como principal destaque ofensivo, com 21 pontos, enquanto Andre Drummond garantiu dois dígitos em dois fundamentos ao fazer 12 pontos e pegar 12 rebotes. Reggie Jackson também somou 12 pontos pelos visitantes, que atuaram sem o astro Blake Griffin, lesionado, e acabaram sendo atropelados principalmente no primeiro quarto da partida, encerrado com vantagem de 38 a 18 para os anfitriões.

O segundo jogo desta série dos playoffs será na quarta-feira, novamente em Milwaukee. No mesmo dia, os Rockets voltam a receber o Jazz em seu ginásio, onde também foi dominante na abertura desta fase para abrir vantagem sobre a equipe de Utah.

O principal nome do time de Houston voltou a ser James Harden, cestinha do jogo, com 29 pontos, e que também distribui dez assistências. E assim como ocorreu no triunfo dos Bucks, os Rockets tiveram forte desempenho coletivo, com sete dos dez jogadores que participaram da partida marcando pelo menos 11 pontos. Entre este grupo, destaque principal para Eric Gordon, com 17 pontos, e para Clint Capela, com um “double-double” de 16 pontos e 12 rebotes.

Pelo time de Utah, Rudy Gobert foi o único que se sobressaiu, com 22 pontos e 12 rebotes, enquanto Donovan Mitchell colaborou com outros 19 pontos.

Os playoffs da NBA seguem nesta segunda-feira com duas partidas entre equipes da Conferência Oeste. Em uma delas, o atual bicampeão Golden State Warriors volta a jogar em casa contra o Los Angeles Clippers, às 23h30 (de Brasília), após ter vencido o primeiro duelo desta série, no sábado, por 121 a 104. Já o Philadelphia 76ers tentará fazer valer o fator quadra pela primeira vez nesta fase, a partir das 21 horas (de Brasília), contra o Brooklyn Nets, que surpreendeu o rival com uma vitória por 111 a 102, também no sábado.