Com ‘triple-double’ de Westbrook, Thunder derrota Trail Blazers na NBA

Em mais uma atuação de destaque de Russell Westbrook, o Oklahoma City Thunder derrotou, em seu ginásio, o Portland Trail Blazers, por 123 a 114, na rodada de terça-feira à noite da NBA. O armador, que segue em grande fase, anotou 29 pontos, fez 14 assistências e agarrou dez rebotes.

Paul George foi o cestinha do jogo, ao marcar 36 pontos para o Oklahoma, terceiro colocado na Conferência Oeste, com 29 vitórias e 18 derrotas.

Pelo Portland, Damian Lillard fez 34 pontos, CJ McCollum outros 31 e Jusuf Nurkic somou mais 22, além de 15 rebotes. O Trail Blazers, derrotado após três vitórias seguidas, é o quarto, com 20 derrotas, em 49 jogos.

No Canadá, Fred VanVleet somou 19 pontos, sete rebotes e sete assistências na vitória do Toronto Raptors sobre o Sacramento Kings por 120 a 105. Foi a décima vitória seguida do time canadense em seu ginásio. Em janeiro, são apenas duas derrotas, em 11 jogos.

Marvin Bagley III anotou 22 pontos e agarrou 11 rebotes para o Sacramento, derrotado pela segunda vez consecutiva. O sérvio Bogdan Bogdanovic fez 16 pontos, pegou oito rebotes e somou nove assistências.

O Toronto lidera a Conferência Leste, com apenas 13 derrotas, após 49 jogos. O Sacramento, décimo colocado do lado Oeste, perdeu metade das 48 partidas disputadas.

Em Dallas, o Mavericks bateu o Los Angeles Clippers por 106 a 98. O esloveno Luka Doncic marcou 17 pontos, mas foi multado em US$ 10 mil (cerca de R$ 38 mil) por ter rasgado sua camiseta, após errar o último arremesso do primeiro tempo.

Dennis Smith Jr. retornou ao time do Dallas após três jogos afastado por causa de lesão, para marcar 17 pontos e pegar oito rebotes. O time do Texas é apenas o 13º classificado na Conferência Oeste, com 21 vitórias e 26 derrotas.

Pelo lado do Clippers, Patrick Beverley marcou 16 pontos e conseguiu nove rebotes. Oitava colocada do lado Oeste, a equipe briga por uma vaga nos playoffs, ao somar 25 vitórias e 22 derrotas.

Em Minnesota, Karl-Anthony Towns liderou o Timberwolves na vitória sobre o Phoenix Suns por 118 a 91. O pivô somou 25 pontos, 18 rebotes e sete assistências. A equipe é a 11ª classificada na Conferência Oeste, com 23 vitórias e 24 derrotas.

Com 27 pontos e dez rebotes, Josh Jackson foi o melhor do Suns, último colocado do lado Oeste, após acumular a 38ª derrota, em 49 jogos.

Confira os resultados desta terça-feira:

