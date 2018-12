Com ‘triple-double’ de LeBron, Lakers bate Pelicans; Raptors vence e Kawhi brilha

LeBron James liderou o Los Angeles na conquista de mais uma vitória nesta temporada regular da NBA. Com um “triple-double” de 22 pontos, 14 assistências e 12 rebotes, o astro foi decisivo para fazer a sua equipe derrotar o New Orleans Pelicans por 112 a 104, em casa, em um dos dez jogos da rodada da noite desta sexta-feira da NBA.

Com o resultado no confronto realizado no Staples Center, o time da Califórnia se garantiu na quarta posição da Conferência Oeste da liga de basquete dos Estados Unidos, com 19 vitórias em 32 jogos, enquanto o Pelicans é o 13º colocado, agora com 18 derrotas em 33 partidas nesta temporada regular.

O Lakers havia sido superado nas suas duas últimas partidas, mas também acumulou o seu sexto triunfo consecutivo em jogos como mandante. Para isso, contou também boas atuações de Kyle Kuzma, cestinha da equipe, com 23 pontos, e do croata Ivica Zubac, autor de “double-double” de 16 pontos e 11 rebotes.

Pelo lado do Pelicans, Anthony Davis foi o maior destaque. Além de terminar como cestinha do jogo, com 30 pontos, apanhou 20 rebotes. A equipe ainda teve Julius Randle somando 21 pontos, enquanto Jrue Holiday fez 18 pontos e distribuiu 10 assistências.

LÍDER VENCE MAIS UMA – Em outro confronto da rodada da noite desta sexta-feira, o Toronto Raptors, líder da Conferência Leste e dono da melhor campanha da temporada, conquistou mais uma vitória ao bater o lanterna Cleveland Cavaliers por 126 a 110, em casa, impulsionado principalmente por uma ótima atuação de Kawhi Leonard.

O astro igualou o seu recorde desta edição da NBA ao somar 37 pontos, enquanto OG Anunoby ajudou a equipe canadense com outros 21. Assim, os líderes agora ostentam 25 vitórias em 34 partidas. Pelo combalido time de Ohio, agora com 25 derrotas em 33 jogos, o camaronês Pascal Siakam fez um “double-double” de 15 pontos e 10 rebotes, enquanto Fred VanVleet marcou 14 pontos.

E, se o Raptors ganhou outra, o vice-líder Milwaukee Bucks manteve a sua perseguição ao primeiro colocado ao superar o Boston Celtics por 120 a 107, fora de casa, passando a contabilizar um retrospecto de 22 vitórias e nove derrotas.

Giannis Antetokounmpo voltou a ser o maior nome do Bucks, com 30 pontos, enquanto Jaylen Brown foi o cestinha do Celtics, com 21. No fim, o resultado deixou a equipe de Boston na quinta posição do Leste, com 18 vitórias em 31 jogos.

FIM DA SÉRIE INVICTA – Em outro duelo da rodada desta sexta à noite, o Indiana Pacers encerrou uma série de sete jogos de invencibilidade do Brooklyn Nets ao bater o adversário por 114 a 106, em Nova York, onde se garantiu na terceira posição do Leste, agora com 21 triunfos em 33 jogos.

Victor Oladipo foi o destaque da equipe de Indianápolis, com 26 pontos, sendo 14 deles marcados no último período do duelo. Thaddeus Young somou outros 21 para os visitantes, que ainda tiveram Bojan Bogdanovic e Domantas Sabonis fazendo 17 pontos cada um. Pelo Nets, o novato Rodions Kurucs obteve a sua melhor marca pessoal na NBA, com 26 pontos, enquanto DeMarre Carroll marcou outros 16.

Com o fim de sua série invicta, o Nets ficou na décima posição do Leste, agora com 19 derrotas em 34 partidas, e está logo atrás do Orlando Magic, nono colocado, que em outro duelo da noite foi superado pelo Chicago Bulls por 90 a 80, fora de casa.

Confira os resultados da rodada desta sexta-feira:

Charlotte Hornets 98 x 86 Detroit Pistons

Toronto Raptors 126 x 110 Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets 106 x 114 Indiana Pacers

New York Knicks 107 x 114 Atlanta Hawks

Boston Celtics 107 x 120 Milwaukee Bucks

Chicago Bulls 90 x 80 Orlando Magic

San Antonio Spurs 124 x 98 Minnesota Timberwolves

Sacramento Kings 102 x 99 Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers 90 x 120 Utah Jazz

Los Angeles Lakers 112 x 104 New Orleans Pelicans

Confira os jogos deste sábado:

Los Angeles Clippers x Denver Nuggets

Washington Wizards x Phoenix Suns

Philadelphia 76ers x Toronto Raptors

Miami Heat x Milwaukee Bucks

Houston Rockets x San Antonio Spurs

Golden State Warriors x Dallas Mavericks

Utah Jazz x Oklahoma City Thunder