Com show de Curry, Warriors vence Cavaliers e abre 2 a 0 na final da NBA

Com um show de Stephen Curry no último quarto, o Golden State Warriors venceu o Cleveland Cavaliers por 122 a 103, em Oakland, na noite de domingo, e abriu 2 a 0 na série melhor de sete jogos da final da NBA. O jogador foi o cestinha da partida com 33 pontos, enquanto do outro lado LeBron James anotou 29 pontos, além de 13 assistências e nove rebotes. O próximo duelo será na quarta-feira, às 22 horas (de Brasília), em Cleveland.

O duelo começou equilibrado no primeiro quarto, mas sempre com o time da casa em vantagem. LeBron tentava impulsionar sua equipe, mas seus companheiros não atuavam no mesmo nível. E mesmo com dez pontos, seis rebotes e seis assistências do astro, o Cavaliers perdeu na primeira parcial por 32 a 28.

No segundo quarto, os quatro pontos de diferença foram aumentando aos poucos e o Golden State Warriors foi ampliando o marcador, principalmente com Curry, que acertou sua primeira bola de três pontos e colocou a vantagem em dois dígitos. Os erros do Cavaliers continuavam e na metade do jogo a vitória parcial dos donos da casa era de 59 a 46 (27 a 18 no segundo quarto).

Após o intervalo, todo adversário teme ver o Warriors dar um show, pois a equipe costuma brilhar no terceiro quarto. Mas o time de Cleveland, comandado por LeBron, não estava disposto a entrar nessa estatística. Com um bom poder ofensivo, conseguiu fazer 34 a 31 na parcial, diminuindo a vantagem dos rivais para dez pontos.

Mas se o Cavaliers tinha alguma esperança, ela acabou com os arremessos de três pontos de Curry. No quarto período, ele acertou a mão e atingiu o recorde de acertos de longa distância nas finais da NBA, com nove tiros certeiros. Nos últimos minutos do duelo, as principais estrelas ficaram descansando no banco e o Golden State fechou o quarto em 32 a 23, se aproximando mais do título da temporada.

Kevin Durant, apagado no primeiro jogo da série, encontrou seu ritmo, converteu 26 pontos, capturou nove rebotes e distribuiu sete assistências, além de ajudar na marcação a LeBron. Já Klay Thompson marcou 20 pontos. Kevin Love se destacou pelo Cavaliers com 22 pontos e dez rebotes. Agora, então, o duelo vai para a casa do Cavaliers, mas o favoritismo do Warriors continua enorme.