Com possível reforma no Pedrocão, Franca pode receber jogos da Liga das Américas

Depois dos títulos paulista e sul-americano, o torcedor do Franca, cidade que é considerada a capital do basquete brasileiro, pode receber mais boas notícias em breve. Durante evento de promoção do Jogos das Estrelas do NBB, o presidente da Liga Nacional de Basquete (LNB), Kouros Monadjemi, disse que está trabalhando para que a cidade receba as semifinais da Liga das Américas. O prefeito da cidade, Gilson de Souza (DEM), também adiantou que existem conversas para projeto de reforma do tradicional Ginásio Pedrocão.

“Tenho conversado sobre a intenção da gente poder, juntos, construir um novo projeto. A liga está disponível e nós temos os recursos para fazer isso”, explicou. “O ginásio já tem um tempo e precisa de uns reparos. Talvez nem de reforçar, mas sim de construir coisas novas. A última reforma foi em 1995, é um ginásio com o melhor basquete do Brasil. É um projeto que vai ser feito com a Liga e cabe ao prefeito pode viabilizar recursos para poder construir e entregar à população esse importante ginásio”, completou Souza.

Após duas edições no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, o Jogo das Estrelas, que reúne os melhores da competição, voltou pela quarta vez para Franca. O Ginásio Pedrocão já foi palco em 2011, 2012 e 2015.

O grande deslocamento das equipes para partidas internacionais é uma dor de cabeça para a LNB, que deve ter dificuldade para conseguir trazer também jogos da Liga das Américas para o interior de São Paulo.

“Vou fazer todo o possível para trazer as semifinais da Liga das Américas para a cidade de Franca”, afirmou Monadjemi, antes de revelar que já teve discussões iniciais sobre o assunto com a Federação Internacional de Basquetebol. “O único problema, mas que estou brigando para resolver, é que eles (FIBA) acham a cidade muito longe de um aeroporto internacional para trazer equipes de fora, mas isso nós vamos tirar de letra.”

A edição 2019 do Jogo das Estrelas acontece nesta sexta-feira e sábado, no Pedrocão, em Franca. No primeiro dia, a partir das 19h, serão realizados os Torneios de Habilidades, 3 Pontos e Enterradas, além do Desafio Interligas – Novas Estrelas, que reúne destaques Sub-23 das ligas nacionais de Brasil e Argentina. No domingo, a partir 14h, será a vez do nono duelo entre NBB Brasil e NBB Mundo. O intervalo da partida, por sua vez, terá a apresentação da Banda Atitude 67.