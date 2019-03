Com novidades, edição 2019 da LBF começa nesta sexta

Com novo calendário e transmissão televisiva fixa, a LBF (Liga de Basquete Feminino) 2019 vai começar nesta sexta-feira (8), data em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher. A organização do torneio nacional tem sede em Americana.

Na abertura da competição, o Sesi Araraquara jogará em casa contra o Vera Cruz Campinas, às 19 horas. O confronto será televisionado pela ESPN. Além dessa partida, o canal vai transmitir os jogos marcados para as 19 horas às quintas-feiras. Os outros duelos serão transmitidos pela LBF Live (lbf.tvnsports.com.br).

“O mundo inteiro vai poder acompanhar todos os jogos da LBF. É um dos poucos campeonatos nacionais que é transmitido 100%”, diz o presidente da Liga, Ricardo Molina, empresário radicado em Americana.

Nesta temporada, pela primeira vez, a disputa vai acontecer entre março e agosto. Em 2018, a LBF ocorreu de janeiro a junho, período que coincidia com campeonatos europeus. “Perdíamos muitas atletas que iam jogar na Europa, até mesmo em divisões inferiores”, aponta o dirigente. Foto: Alexandre Carvalho / LBF

Neste ano, segundo Molina, a Liga terá início após o fim das competições internacionais. Isso possibilita que atletas disputem os dois torneios. “Nós estamos repatriando jogadoras que há muito tempo não disputavam a Liga”.

Ele cita como exemplo a americanense Izabela Sangalli. Ela não jogou a edição de 2018, porque estava no exterior, mas nesta temporada vai defender o Ituano na LBF.

FORMATO. O número de equipes neste ano, em comparação a 2018, aumentou de nove para dez. Os times participantes são: Blumenau, Instituto Brazolin/São Bernardo, Ituano, LSB RJ/Sodiê Doces, Pró-Esporte/Sorocaba, Sampaio Basquete, Santo André/Apaba, Sesi Araraquara, Uninassau e Vera Cruz Campinas.

Todas as equipes vão se enfrentar na primeira fase. Depois, haverá as quartas de final, com séries de três jogos, mesmo formato das semifinais. Na decisão, os finalistas vão jogar até cinco partidas.

Esta é a nona edição da LBF. A extinta equipe de Americana permanece como a maior campeã, com quatro títulos.