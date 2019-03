Com ‘NBA House’, liga norte-americana espera receber mais de 25 mil em São Paulo

Com o sucesso do espaço “NBA Finals” nas últimas duas temporadas em São Paulo, a liga norte-americana de basquete traz agora a “NBA House” para a capital paulista. Em uma área de 3 mil metros quadrados, o local será inaugurado em 30 de maio e vai funcionar no estacionamento do Shopping Eldorado até o dia 16 de junho, data da última partida da série final da NBA.

A expectativa é que mais de 25 mil pessoas visitem a “NBA House”, repetindo o sucesso da casa nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. O local receberá eventos aos finais de semana e terá exibição de todos os jogos da final da liga norte-americana em um telão de 32 metros quadrados. Serão mais de 20 atrações e os fãs terão a oportunidade de encontrar com as mascotes, equipes de enterradas e dançarinas de franquias da NBA.

O “NBA Sports Bar” será outra novidade para o público. O restaurante temático ficará aberto durante todo o período de funcionamento da casa, inclusive nos dias em que não houver “Fan Day” ou jogos das finais.

Um dos espaços mais visitados dos eventos promovidos pela liga, a NBA Store também vai marcar presença com uma enorme variedade de produtos exclusivos e licenciados: camisas oficiais, acessórios, bonés, bolas, chinelos, canecas e linhas infantil.

“A casa foi desenhada nos mínimos detalhes, pensada com carinho em cada espaço para garantir que o público viva experiências únicas no universo da NBA. Vamos receber os fãs aos finais de semana, com uma programação que mistura, diversão, entretenimento, paixão e inovação, e à noite, para acompanhar os jogos das finais da liga. Vamos surpreender”, afirmou Rodrigo Vicentini, Head da NBA no Brasil.

A pré-venda começa em 4 de abril, a partir das 10 horas (de Brasília), com ingressos a R$ 40 (Fan Day), com meia-entrada por R$ 20, e R$ 100 (Game Night), com meia-entrada por R$ 50, e será necessário fazer um cadastro prévio no nbahouse.com.br, a partir desta segunda-feira, às 10 horas.

Após a pré-venda, o primeiro lote de ingressos estará disponível ao público no dia 8 de abril, até o dia 10 de abril ou enquanto durar o lote. Estarão à venda entradas para as sessões diurnas durante o fim de semana (Fan Day) e os eventos noturnos (Game Night) com exibição dos jogos das Finais da NBA (quatro primeiras partidas). Será possível adquirir até seis ingressos por CPF por evento, incluindo meia-entrada.