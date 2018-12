Com boas atuações de James Harden e Nenê, Rockets bate Blazers em rodada da NBA

Depois de três derrotas consecutivas, o Houston Rockets se recuperou de forma convincente na rodada de terça-feira da temporada regular da NBA. Em casa, no Texas, o time derrotou o Portland Trail Blazers por 111 a 103, no ginásio Toyota Center, com boas atuações dos armadores James Harden e Chris Paul e do pivô brasileiro Nenê Hilário.

James Harden, autor de 29 pontos, e Chris Paul, que conseguiu um “triple-double” (dois dígitos em três fundamentos) com 11 pontos, 11 rebotes e 10 assistências, tiveram ótimos desempenhos. Outros cinco jogadores do Rockets obtiveram dois dígitos na pontuação, como foi o caso de Nenê. O brasileiro brilhou com 10 pontos e teve participação importante na defesa.

Para o Blazers, que está em oitavo lugar na Conferência Oeste com 15 vitórias e agora 12 derrotas, destacaram-se novamente o armador Damian Lillard, com 34 pontos, e C.J. McCollum, com 22, além de Al-Farouq Aminu (10 pontos e 15 rebotes) e Jusuf Nurkic (15 pontos e 10 rebotes).

O resultado positivo dá um alívio para o Rockets, que segue na 14.ª e penúltima colocação do Oeste. A franquia do Texas chegou à sua 12.ª vitória em 26 jogos.

Em situação inversa a do Rockets está o Toronto Raptors na Conferência Leste. A franquia do Canadá é a dona da melhor campanha da NBA e nesta terça-feira fez mais uma vítima. Mesmo visitante, venceu com autoridade o Los Angeles Clippers por 123 a 99, no ginásio Staples Center, em Los Angeles, e obteve a sua 22.ª vitória em 29 partidas.

O grande destaque do Raptors foi o pivô espanhol Serge Ibaka, que conseguiu 25 pontos e nove rebotes. Kyle Lowry (21 pontos), Jonas Valanciunas (16) e Fred VanVlet, que somou apenas cinco pontos, mas deu 14 assistências, também brilharam em quadra.

No Clippers, em quarto lugar no Oeste com 17 vitórias e agora 10 derrotas, o melhor foi o pivô sérvio Boban Marjanovic, que anotou 18 pontos e apanhou sete rebotes. Tyrone Wallace, outro reserva, mostrou serviço com 15 pontos.

Por fim, o San Antonio Spurs não teve problemas para superar em casa o Phoenix Suns, por 111 a 86, e obter o seu terceiro triunfo consecutivo. Bryn Forbes terminou como o cestinha com 24 pontos, um a mais que T.J. Warren, o melhor do time do Arizona, que conheceu a 10.ª derrota seguida.

Confira a rodada de quarta-feira na NBA:

Charlotte Hornets x Detroit Pistons

Cleveland Cavaliers x New York Knicks

Indiana Pacers x Milwaukee Bucks

Philadelphia 76ers x Brooklyn Nets

Washington Wizards x Boston Celtics

Memphis Grizzlies x Portland Trail Blazers

New Orleans Pelicans x Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks x Atlanta Hawks

Utah Jazz x Miami Heat

Sacramento Kings x Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors x Toronto Raptors