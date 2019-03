Clippers superam Timberwolves e se classificam aos playoffs da NBA

O Los Angeles Clippers é a quinta equipe classificada aos playoffs na Conferência Oeste da NBA. A equipe da Califórnia avançou na rodada de terça-feira ao superar o Minnesota Timberwolves por 122 a 111, fora de casa, se juntando a Golden State Warriors, Denver Nuggets, Portland Trail Blazers e Houston Rockets, times que já estão garantidos na pós-temporada neste lado da liga.

Após disputar seis playoffs consecutivos, os Clippers haviam ficado de fora no último campeonato, mas agora voltarão a disputá-lo, depois de obterem o 45º triunfo em 75 jogos.

Nessa vitória, a sexta consecutiva do time californiano e a décima nos últimos 11 duelos, Danilo Gallinari marcou 25 pontos e Lou Williams acrescentou 20, saindo do banco – foram 53 pontos dos suplentes do time contra apenas 25 dos reservas dos Timberwolves. Karl-Anthony Towns liderou o Minnesota, o décimo colocado do Oeste, com 24 pontos e 13 rebotes.

No duelo entre duas das principais estrelas da liga, Giannis Antetokounmpo se deu melhor e o Milwaukee Bucks superou o Houston Rockets, de James Harden, por 108 a 94, em casa. O grego somou 19 pontos e 14 rebotes, enquanto Eric Bledsoe somou 23 pontos pelos Bucks, time de melhor campanha da NBA, agora com 56 triunfos em 75 partidas.

James Harden marcou 23 pontos, tendo acertado apenas 9 de 26 arremessos de quadra, sendo uma de nove tentativas de três. Já Chris Paul acrescentou 19 pontos pelos Rockets, que perdeu apenas pela terceira vez nos últimos 17 jogos e está na quarta posição na Conferência Oeste.

BRASILEIROS EM AÇÃO – No Canadá, o Toronto Raptors superou o Chicago Bulls por 112 a 103 com 20 pontos de Norman Powell, além de 14 de Kahwi Leonard e Kyle Lowry, cada. Já Cristiano Felício jogou por 21min52 pelos Bulls, com oito rebotes, seis pontos e duas assistências.

O Los Angeles Lakers bateu, em casa, o Washington Wizards, por 124 a 106, com 29 pontos de Kentavious Caldwell-Pope e 15 rebotes de JaVale McGee. O brasileiro Scott Machado fez três pontos no 1min06 em que atuou pelo time californiano.

OUTROS JOGOS – Em um duelo importante para a definição dos classificados aos playoffs, o Orlando Magic superou, em casa, o Miami Heat por 104 a 99, ultrapassou o rival e assumiu a oitava posição na Conferência Leste. Nikola Vucevic brilhou com 24 pontos e 16 rebotes.

Com 21 pontos de Jayson Tatum e também de Marcus Smart, o Boston Celtics bateu o Cleveland Cavaliers por 116 a 106, fora de casa. Em duelo definido apenas na prorrogação, o Charlotte Hornets bateu o San Antonio Spurs, como mandante, por 125 a 116 com 38 pontos, 11 assistências e nove rebotes de Kemba Walker.

O Denver Nuggets fez 95 a 92, em casa, no Detroit Pistons, com 33 pontos de Jamal Murray. Como visitante, o Sacramento Kings superou o Dallas Mavericks por 125 a 121 com 23 pontos, oito assistências e cinco rebotes de De’Aaron Fox. Também fora de casa, o Atlanta Hawks bateu o New Orleans Pelicans por 130 a 120 com 33 pontos e 12 assistências do novato Trae Young.

Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

Chicago Bulls x Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies x Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers

Phoenix Suns x Washington Wizards

Utah Jazz x Los Angeles Lakers