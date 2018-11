Celtics vence Milwaukee Bucks e derruba último invicto da NBA

Sensação deste início de temporada da NBA, o Milwaukee Bucks enfim foi derrotado na noite desta quinta-feira. O último invicto do campeonato caiu diante do Boston Celtics pelo placar de 117 a 113, fora de casa. O anfitrião contou com 24 cestas de três pontos para levar a melhor diante do embalado rival.

O Bucks, que caiu logo no começo do playoff da temporada passada, vinha surpreendendo a todos neste início de campeonato. A equipe venceu as sete primeiras partidas e despontou na liderança da Conferência Leste. Mas a primeira derrota acabou vindo, ainda que por pouco, na quinta.

Um erro de Eric Bledsoe em arremesso livre, faltando 12,8 segundos para o fim do jogo, acabou definindo a partida. O Bucks vinha exibindo reação após estar 15 pontos atrás do Celtics. Porém, não conseguiu completar a reviravolta no marcador. Mesmo assim, segue na ponta da Conferência.

Para derrubar o último invicto da NBA, o Celtics apostou no bom momento do armador Kyrie Irving e nas cestas de três pontos. Das 24 bolas convertidas, Irving anotou seis. Ele registrou 28 pontos e sete assistências. Al Horford e Gordon Hayward anotaram 18 pontos cada e Marcus Morris, 17.

Pelo Bucks, a estrela novamente foi Giannis Antetokounmpo. Ele anotou um “double-double” de 33 pontos e 11 rebotes. Khris Middleton e Malcolm Brogdon marcaram 16 pontos cada. O resultado deixou o Celtics na terceira colocação do lado Leste, com seis vitórias e duas derrotas.

Fora de casa, o Oklahoma City Thunder buscou a virada para vencer o Charlotte Hornets por 111 a 107. Os visitantes chegaram a estar 19 pontos atrás no placar. Mas a forte atuação de Russell Westbrook fez a diferença. Ele quase obteve um “triple-double” ao marcar 29 pontos, dez assistências e oito rebotes.

O Thunder é o 11º colocado da Conferência Oeste, com três vitórias e quatro derrotas. E o Hornets é o 7º do lado Leste, com quatro triunfos e cinco revezes.

Se o Bucks é a surpresa do lado Leste, no Oeste quem faz campanha inesperada é o Denver Nuggets. Nesta quinta, a equipe visitou o Cleveland Cavaliers e levou a melhor por 110 a 91, fora de casa. Juan Hernangomez saiu do banco de reservas para marcar 23 pontos e liderar os visitantes na busca da sétima vitória. Com apenas uma derrota, o Nuggets só está atrás do líder e atual campeão Golden State Warriors na Conferência Oeste.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Cleveland Cavaliers 91 x 110 Denver Nuggets

Charlotte Hornets 107 x 111 Oklahoma City Thunder

Philadelphia 76ers 122 x 113 Los Angeles Clippers

Atlanta Hawks 115 x 146 Sacramento Kings

Boston Celtics 117 x 113 Milwaukee Bucks

Portland Trail Blazers 132 x 119 New Orleans Pelicans

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Orlando Magic x Los Angeles Clippers

Brooklyn Nets x Houston Rockets

Chicago Bulls x Indiana Pacers

Washington Wizards x Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks x New York Knicks

Utah Jazz x Memphis Grizzlies

Phoenix Suns x Toronto Raptors

Golden State Warriors x Minnesota Timberwolves