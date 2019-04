Celtics ‘varrem’ Pacers e avançam nos playoffs; Warriors e Raptors abrem 3 a 1

Os playoffs da NBA conheceram na rodada de domingo o primeiro time classificado às semifinais de sua conferência. O feito foi obtido pelo Boston Celtics, que mesmo fora de casa, em Indianápolis, derrotou mais uma vez o Indiana Pacers por 110 a 106 e fechou em 4 a 0 a série melhor de sete da primeira rodada da pós-temporada na Conferência Leste.

A quarta vitória em quatro jogos contra os Pacers veio em uma grande atuação coletiva dos Celtics. Foram sete jogadores com dígitos duplos em pontuação. Entre os titulares, Kyrie Irving teve 14 pontos e sete assistências; Jayson Tatum fez 18 e ainda pegou 9 rebotes. Al Horford anotou seu “double-double” (dois dígitos em dois fundamentos) com 14 pontos e 12 rebotes.

No lado do time eliminado, o melhor foi Bojan Bogdanovic com 22 pontos e oito rebotes. Myles Turner ficou perto de um “double-double” (13 pontos e sete rebotes) e Darren Collison fez 19 pontos, apanhou seis rebotes e distribuiu cinco assistências.

Também pelo Leste, o Toronto Raptors ficou mais perto da classificação ao derrotar o Orlando Magic por 107 a 85, na Flórida, e abriu 3 a 1 na série depois de ter perdido o primeiro jogo em casa. A equipe canadense está a uma vitória de avançar às semifinais da conferência e terá a primeira chance nesta terça-feira, em Toronto.

O astro Kawhi Leonard foi mais uma vez dominante e liderou os Raptors com 34 pontos, com 12 arremessos certos em 20 tentativas. O ala ainda registrou 6 rebotes, 2 roubos e 2 tocos. Grande destaque do jogo anterior, Pascal Siakam fechou a partida com 16 pontos e 6 rebotes. Pelo Magic, o destaque ficou por conta de Aaron Gordon, cestinha do time com 25 pontos, além de 7 rebotes e 5 assistências.

NO OESTE – Atual bicampeão, o Golden State Warriors mostrou força ao bater o Los Angeles Clippers por 113 a 105, no ginásio Staples Center, em Los Angeles, e, assim, abrir 3 a 1 na série pela primeira rodada dos playoffs na Conferência Oeste. Com o armador Stephen Curry apagado (apenas 12 pontos), Kevin Durant e Klay Thompson foram os grandes nomes da partida. O primeiro anotou 33 pontos e o segundo fez 32, sendo 27 apenas no primeiro tempo.

Pelos Clippers, Shai Gilgeous-Alexander foi o destaque, anotando 25 pontos com 60% de aproveitamento nos arremessos de quadra. As equipes agora voltam para Oakland, onde farão o quinto jogo do confronto nesta quarta-feira.

Na mesma situação dos Warriors está o Portland Trail Blazers, que bateu o Oklahoma City Thunder por 111 a 98, mesmo fora de casa, e fez 3 a 1 na série. Os destaques individuais dos visitantes foram os armadores C.J McCollum (27 pontos e dois tocos) e Damian Lillard (24 pontos e oito assistências), os alas Al-Farouq Aminu (19 pontos e nove rebotes) e Maurice Harkless (15 pontos e 10 rebotes, além de três tocos).

Já pelo Thunder, os destaques foram os alas Paul George (cestinha do jogo com 32 pontos e 10 rebotes, além de seis assistências) e Jerami Grant (11 pontos e nove rebotes). O astro Russell Westbrook obteve bons números com 14 pontos, nove rebotes e sete assistências. O quinto jogo será nesta terça-feira.

Os playoffs da NBA terão dois jogos nesta segunda-feira. Neles, Milwaukee Bucks e Houston Rockets estão ganhando as suas séries por 3 a 0 e têm a chance de “varrer” Detroit Pistons e Utah Jazz, respectivamente, se vencerem como visitantes.