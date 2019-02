CBB e LNB aparam arestas e selam a paz no basquete brasileiro em reunião no Rio

As arestas foram aparadas. Em reunião realizada no Rio, Confederação Brasileira de Basquete (CBB) e Liga Nacional de Basquete (LNB), enfim, se acertaram. O encontro entre dirigentes da entidades aconteceu durante a disputa da Copa Intercontinental, que terminou com o título do AEK Atenas com vitória sobre o Flamengo na decisão, e teve mediação da Federação Internacional de Basquete.

O presidente da CBB, Guy Peixoto, não esteve presente, já que está fora do Brasil. A entidade foi representada pelo secretário geral Carlos Fontenelle, além do diretor executivo, Marcelo Pará. O presidente da LNB, Kouros Monadjemi, e o CEO Sérgio Domenici defenderam os interesses da liga.

A LNB, que organiza o NBB, a principal competição nacional de clubes do País, confirmou o encontro ao Estado. As duas entidades vão fazer uma manifestação pública conjunta nos próximos dias.

“Os pontos que não estavam de acordo entre as entidades eram poucos e conseguimos um entendimento rápido sobre isso. Iremos enviar uma nota em conjunto manifestando esse novo entendimento da LNB com a CBB para trabalharmos para a continuidade do desenvolvimento do basquete”, informou a LNB.

A relação pouco amigável entre CBB e LNB se tornou pública no fim de 2018, quando a entidade máxima do basquete brasileiro divulgou portaria com diversas condições a serem cumpridas pela liga para manter a chancela para organizar o Campeonato Brasileiro adulto. Entre os temas mais espinhosos estão o respeito à hierarquia e a aceitação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, organizado pela CBB.

Em meio ao imbróglio, a CBB lançou um Campeonato Brasileiro adulto, que começa em março e terá oito equipes. A princípio, o torneio será uma espécie de segunda divisão. A competição faz parte do plano de massificação do esporte.