Bem-humorado, Shamell rouba a cena em evento do Jogo das Estrelas em Franca

A entrevista coletiva oficial da edição de 2019 do Fim de Semana do Jogo das Estrelas do NBB, que será disputado em Franca, nesta sexta-feira e no sábado, foi marcada por muita descontração. Integrantes do NBB Brasil, Alex (Bauru), Leandrinho (Minas) e Didi (Franca), fizeram questão de provocar Shamell (Mogi das Cruzes), principal nome do NBB Mundo.

O norte-americano, de 38 anos, aliás, foi a grande atração do evento. Único jogador presente em todas as 11 edições do Jogo das Estrelas e dono de três troféus de MVP da partida, o veterano contou um pouco sobre como foi sua chegada ao Brasil e as dificuldades que encarou. Primeiro com o idioma: “Eu achava que se falava espanhol no Brasil”, contou.

Outro fator que causou estranheza foi a “estrutura” do basquete no País. “Eu olhava para um lado e a cesta tinha 1,95m e do outro lado era mais alto”, relembrou.

Depois, quando já entendia um pouco melhor o idioma, detalhes da cultura brasileira chamaram a atenção.”Lá nos Estados Unidos não existe isso (levanta no meio da coletiva e começa a cumprimentar os jogadores). Se eu não te conheço, eu não falo com você”, explicou. “Hoje eu já falo: ‘e aê chefe, beleza?’, ‘tudo bem’, ‘vai, Corinthians!’, disse Shamell, arrancando risos do público presente.

Dono de dois títulos de MVP, Alex contou a estratégia para a equipe brasileira derrotar os estrangeiros. “O plano do NBB Brasil é não deixar o Shamell receber a bola, ele vai ficar nervoso e vai brigar com todo mundo do NBB Mundo.”

O quinteto titular do Time Brasil será formado por Anderson Varejão (Flamengo), Cauê Borges (Botafogo), Didi (Sesi Franca Basquete), Lucas Dias (Sesi Franca Basquete) e Léo Meindl (Paulistano/Corpore). Já o NBB Mundo iniciará com Shamell (Mogi das Cruzes/Helbor), David Jackson (Sesi Franca Basquete), Kyle Fuller (Corinthians), David Nesbitt (Flamengo) e Franco Balbi (Flamengo).

A edição 2019 do Fim de Semana do Jogo das Estrelas vai ocorrer no Ginásio Pedrocão, em Franca. No primeiro dia, a partir das 19h, serão realizados os Torneios de Habilidades, 3 Pontos e Enterradas, além do Desafio Interligas – Novas Estrelas, que reúne destaques sub-23 das ligas nacionais de Brasil e Argentina. No sábado, a partir das 14h, será a vez do duelo entre NBB Brasil e NBB Mundo. O intervalo da partida, por sua vez, terá a apresentação da Banda Atitude 67.