Basquete de SB é campeão da Federação Regional

A equipe feminina de basquete de Santa Bárbara d’Oeste conquistou o título do Campeonato da Federação Regional. Na decisão, o time da Seme (Secretaria Municipal de Esportes) bateu Jundiaí por 66 a 55, na última sexta-feira. O jogo aconteceu no ginásio do CEM (Centro Esportivo Municipal) Mirzinho Daniel, no Jardim São Francisco.

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

A final contou com uma série de três partidas. A equipe barbarense somou duas vitórias e uma derrota na disputa pelo troféu. No primeiro confronto, na condição de visitante, o time perdeu pelo placar

de 60 a 56. No segundo duelo, em Santa Bárbara, as donas da casa venceram por 59 a 51.

Comandado pelo técnico Raphael Ribeiro e pelo assistente Clóvis Amaral, o Pavão, o elenco campeão era formado pelas jogadoras Fernandinha, Elissa, Patrícia, Micaela, Michele, Maria, Júlia, Camila, Carol, Liza, Izinha, Mayla e Fernanda.

Patrícia foi escolhida a melhor jogadora da competição, enquanto Ribeiro ganhou a eleição de melhor treinador. As informações foram divulgadas pela prefeitura.