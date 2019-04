Basquete de Santa Bárbara sai na frente na Liga

Foto: Reprodução - Facebook

A equipe de basquete masculino da Seme (Secretaria de Esportes) de Santa Bárbara d’Oeste estreou com vitória no campeonato da Liga Metropolitana. O time barbarense venceu Capivari por 55 a 54, em virada conquistada nos últimos segundos, no último domingo, no ginásio Mirzinho Daniel, no Jardim São Francisco.

Os destaques da partida foram os laterais Victor (22 pontos) e Henrique (16). Entraram em quadra os atletas Rodolfo, Saimon, Thiago, Otávio, André, Davison, Luiz, Victor, Paulo, Henrique e Rafael.

Disputam a competição 20 times da região, distribuídos em dois grupos. A primeira fase é em turno único, com equipes jogando dentro do seu respectivo grupo.

O LIBERAL quer saber sua opinião sobre o nosso portal. Acesse o questionário online e nos ajude a melhorar. CLIQUE AQUI PARA RESPONDER A PESQUISA.

Os quatro melhores times de cada chave se classificam para os playoffs, para disputa da Série Ouro. Já as equipes classificadas do quinto ao oitavo lugar participam dos os playoffs da Série Prata. As duas últimas equipes de cada grupo jogam a Série Bronze.