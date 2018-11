Após licença, Ricardo Molina reassume presidência da LBF

Após quase seis meses de afastamento, Ricardo Molina retomou a presidência da LBF (Liga de Basquete Feminino), que tem sede em Americana. A informação foi divulgada pela entidade nesta terça-feira.

Empresário radicado na cidade, Molina havia se afastado da função no dia 6 de junho, devido à candidatura ao cargo de deputado federal. Com a derrota nas eleições, eles voltou ao comando da Liga. Durante a ausência de Molina, a LBF esteve comandada pelo vice-presidente Valter Ferreira. Foto: LBF

“Estou muito feliz por voltar à casa. Meu objetivo sempre foi a profissionalização da LBF para que, independente do presidente, as atividades e a organização se mantivessem, e isso aconteceu e me deixou muito orgulhoso”, disse o presidente.

Molina, que assumiu a LBF para o quadriênio de 2018 a 2021, também apontou melhorias para o próximo Campeonato Nacional Feminino de Clubes.

“Elas [equipes] terão custos operacionais pagos pela LBF, como taxas de arbitragem e passagens áreas, além de um pacote de benefícios coletivos como clipagem, relatório de retorno de mídia, fornecimento de bolas, Media Day e a devolução duplicada do valor investido na inscrição da equipe”, comentou.

A 9ª edição do torneio terá início entre o fim de fevereiro e o começo de março. A Liga anunciará as equipes participantes em dezembro.