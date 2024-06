Basquete masculino inicia treinos em Blumenau para Pré-Olímpico e jovem do sub-18 impressiona

Em preparação para a última chance de disputar os Jogos de Paris-2024, a seleção brasileira masculina de basquete passará a semana treinando em Blumenau para o Pré-Olímpico de Riga, na Letônia, entre 3 e 7 de julho. Além dos 15 convocados, o técnico Aleksandar Petrovic, que substituiu Gustavo de Conti, o Gustavinho, contou com o jovem Mathias, do sub-18, e se impressionou com o talento do garoto de 16 anos.

“Uma boa surpresa ter o Mathias por aqui, ele entende muito de basquete, é o futuro da seleção, como o Gui Santos (do Golden State Warriors)”, elogiou Petrovic. “Dentro de pouco tempo ele entra na órbita de seleção adulta. Foi seu primeiro treino e nos impressionou. Dentro de dois e três anos estará na seleção principal”, continuou o treinador.

“Sensação muito boa, uma experiência incrível que todo mundo quer ter. É especial estar com esses caras, incrível, dá para aprender muita coisa e todos me receberam muito bem”, comemorou o jovem que se destacou na Copa América sub-18 e já defende o Bétis, na Espanha.

A seleção brasileira treinará em Blumenau até sexta-feira, em dois períodos, antes de embarcar para a Europa para a realização de três amistosos antes do Pré-Olímpico da Letônia. Em Riga, serão seis seleções buscando a última vaga a Paris-2024: os anfitriões, Brasil, Geórgia, Camarões, Montenegro e Filipinas.

Em Riga, a seleção brasileira enfrentará Camarões e Montenegro na primeira fase e, caso avança à semifinal, pode cruzar com os donos da casa, de quem foram eliminados no Mundial. O Brasil tenta voltar à olimpíada após oito anos, após fracassar na decisão do Pré-Olímpico de Tóquio ao cair diante da Alemanha.