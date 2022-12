Barrichello fatura título e se torna campeão mais velho da história da Stock Car

Rubens Barrichello fez história neste domingo. O ex-piloto de Fórmula 1 chegou ao segundo título da Stock Car, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e se o mais velho a ser campeão da categoria, aos 50 anos, seis meses e 18 dias de idade.

É a segunda vez que o piloto da equipe Fulltime conquista o titulo da Stock Car. Ele já havia vencido o título em 2014. Em 2022, Rubinho venceu três etapas, sendo duas em Goiânia e uma em Santa Cruz do Sul. Em Interlagos, o piloto encerrou a corrida em lágrimas.

A etapa final da Stock foi decidida em duas corridas disputadas neste domingo, com quatro pilotos brigando pelo título. Um deles, Matías Rossi, deixou a disputa ainda na primeira prova, sem condições de chegar ao título. Daniel Serra, Gabriel Casagrande e Rubinho seguiram na luta pelo troféu da temporada.

O bicampeonato acabou caindo no colo do experiente piloto, com longa carreira na Fórmula 1, porque Serra abandonou a prova no início e Casagrande foi desclassificado. Rubinho, portanto, só precisou fazer a sua parte, completar a prova e festejar.

Neste domingo de sol em Interlagos, o título foi decidido logo no início da segunda corrida do dia. Uma batida tirou Serra da disputa e fez Rubinho rodar. Na relargada, Barrichello era 12º e Casagrande seguia entre as primeiras posições. A disputa logo foi resolvida após investigação apontar que foi Casagrande quem desencadeou o incidente. O campeão de 2021 foi punido.

A vitória na segunda corrida do dia ficou com Ricardo Maurício. Ele foi acompanhado no pódio por Nelsinho Piquet e César Ramos.