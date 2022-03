Esporte Barcelona vira contra Elche e se firma dentro do G-4 do Campeonato Espanhol

Sob o comando de Xavi, o Barcelona parece enfim ter engrenado no Campeonato Espanhol. O clube catalão venceu o Elche por 2 a 1 no início da tarde deste domingo, no estádio Manuel Martínez Valero, pela 27ª rodada. De quebra, pulou para a terceira colocação, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa.

A vitória neste domingo levou o Barcelona aos 48 pontos, se firmando dentro do G-4 do Campeonato Espanhol. Por outro lado, o Elche ficou com 29, mas ainda com folga da zona de rebaixamento.

O domínio da partida foi do Barcelona, que terminou com 68% de posse de bola e nove finalizações, o triplo da equipe adversária, que se postou mais defensivamente em campo e acabou castigada com um gol marcado nos minutos finais do embate.

O jogo começou morno, com poucas oportunidades de gol. O Barcelona cometeu os mesmos erros do passado e mostrou extrema dificuldade em ameaçar o adversário. A primeira boa chance saiu dos pés de Dembele, aos 27 minutos. A finalização, no entanto, saiu fraca e facilitou a vida do goleiro Badia.

O Elche começou a gostar da partida, se soltou um pouco antes do intervalo, e foi premiado com gol. Fidel arrancou em velocidade e chutou no canto direito para superar Ter Stegen e abrir o marcador. Em vantagem, o clube da casa voltou ainda mais recuado no segundo tempo e chamou o Barcelona para o seu campo de defesa.

O time calatão, então, resolveu aproveitar as chances criadas. Ferran Torres recebeu dentro da pequena área, após um leve desvio, e só empurrou para deixar tudo igual, aos 15 minutos. Após o gol, o jogo ganhou em emoção ficou aberto

Mas foi o Barcelona que definiu a fatura. Aos 39 minutos, o VAR chamou o árbitro, que marcou pênalti após mão de Antonio Barragan, dentro da área. Depay foi para a cobrança e fez o segundo. Antes do apito final, Javier Pastores foi expulso e deixou o Elche com um jogador a menos. Com isso, o clube catalão acabou confirmando a vitória com mais facilidade.

Ainda neste domingo, o Cádiz ganhou um fôlego na luta contra o rebaixamento ao bater o Rayo Vallecano por 2 a 0. Com isso, chegou aos 24 pontos, ainda do descenso. Seu rival ficou com 29.