Barcelona vence Dérbi da Catalunha e ganha 27º título Espanhol

Com uma goleada por 4 a 0 sobre o Espanyol, o Barcelona conquistou o 27º título espanhol, com quatro rodadas de antecedência. O time de Xavi Hernandez, que festejou sua primeira taça como técnico, alcançou os 85 pontos, contra 71 do rival Real Madrid.

Já o Espanyol permanece com 31 pontos, em 19º lugar, à frente apenas do lanterna Elche, que acumula apenas 19 pontos ganhos. Ao final do jogo, vários torcedores locais invadiram o campo para agredir o time do Barcelona mas foram impedidos pela segurança.

Como era esperado, o Dérbi da Catalunha começou nervoso. Faltas duras eram feitas no meio de campo, tornando o clima pesado entre os jogadores.

Apesar de só ter uma vitória nos últimos dez jogos, o Espanyol entrou em campo com a intenção de também atacar o Barcelona.

O estilo corajoso não deu resultado em campo. Ao mesmo tempo que procurava agredir, o Espanyol deixou espaço para o Barcelona, que foi fazendo seus gols com certa facilidade.

Aos 11 minutos, Balde foi lançado na ponta-esquerda, disparou para a linha de fundo e cruzou para Lewandowski abrir o placar.

O segundo gol foi parecido, só que teve início pelo lado direito. Aos 20 minutos, Pedri carregou a bola pela direita e cruzou para o aproveitamento de Balde, um dos destaques do Barcleona no primeiro tempo: 2 a 0.

A primeira etapa foi toda do Barcelona, que chegou a ter 70% de posse de bola, além de finalizar nove vezes, contra apenas duas do adversário até os trinta primeiros minutos de jogo.

Com isso, a superioridade foi se transformando em gols. Aos 40, Raphinha foi lançado na direita e o passe encontrou Lewandowski mais uma vez para concluir de forma certeira: 3 a 0. Foi o 21º gol do polonês no Espanhol.

O Espanyol só foi ameaçar o Barcelona, aos 47 minutos, quando Braithwaite surgiu livre da área, mas parou na grande saída do goleiro Ter Stegen.

O segundo tempo começou da mesma forma. O Barcelona teve espaço para tocar a bola e De Jong fez lindo lançamento para Kounde tocar de cabeça par afazer o quarto gol, aos oito minutos.

Com o título assegurado, Xavi passou a fazer alterações na equipe e houve uma queda de concentração. O Espanyol aproveitou e Calero descobriu Puado no meio da zaga do Barcelona. O atacante deu lindo toque por cima de Ter Stegen para fazer o primeiro gol dos anfitriões, aos 28 minutos.

Daí a até o final o ritmo diminuiu, com o Barcelona satisfeito praticamente parou de jogar e o banco de reservas festejava a conquista. Com isso, o Espanyol fez o segundo com Joselu, aos 47 minutos.

Após o apito final, dezenas de torcedores do Espanyol invadiram o campo, enquanto os jogadores do Barcelona correram para o vestiário. Policiais e seguranças conseguiram conter a violência.