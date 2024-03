Barcelona vai às quartas da Liga dos Campeões; Convocados perdem pênaltis e Arsenal se garante

O Barcelona está classificado às quartas de final da Liga dos Campeões. O time catalão sofreu, mas derrotou o Napoli por 3 a 1, no Olímpico Lluís Companys, e continua na busca do título. Como havia empatado por 1 a 1 na Itália, precisava vencer para avançar e conseguiu graças ao bom primeiro tempo. Já o Arsenal precisou dos pênaltis contra o Porto e se garantiu após os convocados de Dorival Júnior desperdiçarem cobranças para o Porto.

Os adversários de Barcelona e Arsenal sairão em sorteio a ser realizado pela Uefa nesta sexta-feira. Todos os garantidos nas quartas poderão se enfrentar. Os gols da classificação dos catalães foram marcados por Fermín López, João Cancelo e Lewandowski.

O Barcelona usou o apoio dos torcedores presentes em peso no estádio Olímpico Lluís Companys para pressionar o Napoli e abrir 2 a 0 com apenas 16 minutos de jogo. O placar foi inaugurado com Fermín López, que foi mandar a bola para as redes em sua terceira tentativa de gol. Ele recebeu passe rasteiro de Raphinha e só completou.

No lance seguinte, em uma “aula” de contra-ataque do Barcelona, Raphinha recebeu de Yamal e finalizou na trave. João Cancelo aproveitou o rebote e ampliou. O Napoli, que não vinha conseguindo jogar, diminuiu aos 29. Politano cruzou rasteiro para Rrahmani. O zagueiro, como elemento surpresa dentro da área adversária, jogou no canto direito de Ter Stegen.

E o Napoli poderia ter ido para o intervalo em igualdade no placar. Mário Rui cruzou na cabeça de Di Lorenzo, que testou firme para a ótima defesa de Ter Stegen. A pressão do clube italiano continuou, mas, na última oportunidade de empatar no primeiro tempo, Kvaratskhelia jogou para fora.

O Barcelona voltou para o segundo tempo atacando o Napoli e chegou perto de fazer o terceiro aos nove, com Raphinha. O brasileiro tabelou com João Cancelo e chutou para a boa defesa do goleiro Meret.

A pressão continuou e o terceiro parecia ser uma questão de tempo. Raphinha chegou a marcar, mas teve o gol anulado. Aos 37, não teve como. Gündogan achou Lewandowski livre dentro da área. O atacante deu números finais ao duelo.

BRASILEIROS PERDEM PÊNALTI E ARSENAL AVANÇA

Ainda nesta terça-feira, o Arsenal selou sua classificação às quartas de final da Liga dos Campeões, após 14 anos de ausência, ao vencer o Porto nos pênaltis após triunfo no tempo normal por 1 a 0, no Emirates Stadium. Galeno e Wendell, recém-convocados por Dorival Júnior, erraram as suas respectivas cobranças.

Na última vez que esteve nas quartas de final, na temporada 2009/2010, o Arsenal eliminou justamente o Porto nas oitavas. Neste ano, repetiu o feito.

O time inglês começou o duelo em toda a velocidade e criou boas chances com Ödegaard e Saka, mas o Porto não ficou só assistindo e ameaçou com Evanilson, que mandou rente à trave. A superioridade do Arsenal foi confirmada aos 40 minutos, quando Ödegaard fez linda jogada na entrada da área ao passar por dois marcadores e deixou Trossard na cara do gol. O atacante belga chutou rasteiro para fazer 1 a 0.

No segundo tempo, o Arsenal chegou ao segundo aos 21 minutos com Ödegaard, mas a arbitragem anulou o lance ao pegar falta de ataque. O Porto respondeu na sequência em um arremate seco de Evanilson. David Raya defendeu.

Apesar de toda a pressão do Arsenal, o Porto se manteve firme e conseguiu levar o duelo para a prorrogação, já que em casa havia vencido pelo mesmo placar. No primeiro tempo, porém, pouca emoção. O Porto continuou bem armado defensivamente e segurou o resultado.

No segundo tempo, o jogo continuou truncado, sem muitas emoções e foi para os pênaltis. Ödegaard, Havertz, Saka e Rice fizeram para o Arsenal. Pepê marcou para o Porto, mas Wendell mandou na trave. A bola bateu na perna de Raya e não entrou. Grujic também fez, só que Galeno desperdiçou a cobrança derradeira.