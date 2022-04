Barcelona sofre golaço, mas reage e empata com Frankfurt na Liga Europa

Os jogadores do Frankfurt quase conseguiram retribuir a linda festa protagonizada pela torcida nesta quinta-feira, no Deutsche Bank Park, mas tiveram que se contentar com um empate por 1 a 1 diante do Barcelona, na rodada de ida das quartas de final da Liga Europa. Após sair na frente com um golaço do lateral Knauff, o time alemão deixou os barcelonistas empatarem com Ferran Torres.

O resultado não deixou nenhum dos times em vantagem para a decisão da vaga nas semifinais. O Barcelona, contudo, tende a se animar um pouco mais, pois será o anfitrião do jogo de volta, marcado para as 16 horas da próxima quinta-feira, no Camp Nou. Os dois jogam por uma vitória simples para avançar.

O Barcelona colocou seu estilo de jogo em prática desde o início e manteve o domínio da posse de bola, convertida em eventuais boas oportunidades, como nos lances em que Trapp, goleiro do Frankfurt, precisou intervir para evitar gols de Ferran Torres e Aubameyang. Já o time alemão, mesmo com menos tempo de bola no pé, soube aproveitar os contra-ataques e levou perigo em finalizações de Lindstrom e Knauff.

Ainda no primeiro tempo, o Frankfurt chegou a comemorar um pênalti marcado após um carrinho de Busquets em Borré, dentro da área. O árbitro foi ao monitor do VAR para avaliar o lance, mudou a decisão anterior e anulou a penalidade ao chegar à conclusão de que o volante barcelonista tocou a bola no lance.

Após a frustração, a torcida presente no Deutsche Bank Park pôde comemorar de verdade logo aos dois minutos do segundo tempo, quando Knauff aproveitou a sobra fora da área, dominou e deixou a bola pingar duas vezes antes de soltar uma bomba da meia-lua. O chute potente morreu na rede, sem chances de defesa para Ter Stegen, e colocou os donos da casa em vantagem.

O Barcelona procurou o caminho da reação em jogadas de Ferran Torres, e a aposta funcionou aos 20 minutos. No lance, o atacante de 22 anos entrou na área tabelando com Frankie de Jong e colocou a bola no canto direito de Trapp. A torcida do Frankfurt não desanimou e continuou apoiando intensamente, até mesmo quando o zagueiro brasileiro Tuta foi expulso e deixou o time com um jogador a menos em campo. A partir daí, restou segurar a pressão, contando com o apoio incondicional dos torcedores.

MAIS PARTIDAS – Os outros três jogos das quartas da Liga Europa também foram disputados nesta quinta-feira, e todos terminaram com placares apertados. RB Leipzig e Atalanta abriram o dia com o primeiro empate por 1 a 1, em partida com gols de Muriel para o lado italiano e Zappacosta, contra, para os alemães. A decisão da vaga será disputada em Bérgamo.

Na Inglaterra, mais uma partida terminou empatada com um gol para cada lado. O West Ham, que ficou com um jogador a menos ao perder Cresswell nos acréscimos do primeiro tempo, conseguiu abrir vantagem de 1 a 0 sobre o Lyon, ao inaugurar o placar com Bowen, já na etapa final. No fim das contas, Ndombele igualou o marcador para o time francês, que joga a rodada de volta em casa.

A única vitória do dia foi do Braga, vencedor do duelo com o Rangers, em Portugal, graças a um gol solitário marcado por Ruiz no primeiro tempo. Com isso, jogará por um empate no jogo decisivo da próxima quinta-feira, na Escócia. As outras decisões serão disputadas no mesmo dia.

LIGA CONFERÊNCIA – Além da Liga Europa, a tarde desta quinta foi marcada pela disputa das quartas de final da Liga Conferência. A Roma de José Mourinho perdeu por 2 a 1 para o Bodo/Glimt, da Noruega, na casa dos adversários, enquanto o Leicester ficou no 0 a 0 com o PSV.

Já o Olympique de Marseille venceu o PAOK por 2 a 1, com direito a gol do meio-campista brasileiro Gerson, que não esteve presente na última convocação de Tite, mas é um dos nomes que briga por uma vaga na seleção para a disputa da Copa do Mundo. Na partida mais movimentada do dia, Feyenoord e Slavia Praga empataram por 3 a 3.