Esporte Barcelona sofre fora de casa, mas derrota Osasuna com gol de pênalti no fim

Com boa dose de sofrimento e um gol de pênalti nos minutos finais, o Barcelona faturou sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Espanhol, neste domingo. O time catalão derrotou o Osasuna por 2 a 1, fora de casa, na cidade de Pamplona. O segundo gol só veio aos 41 minutos do segundo tempo.

O Barça chegou aos mesmos 10 pontos do surpreendente Girona, na terceira colocação da tabela. A liderança pertence ao Real Madrid, que soma 12 pontos, com quatro vitórias em quatro jogos até agora. O Osasuna, por sua vez, ocupa o meio da tabela, com seis pontos.

Jogando fora de casa, o time catalão enfrentou dificuldades ao longo dos 90 minutos. O Osasuna apresentou sólida marcação nos dois tempos e ainda levou perigo com constância nos primeiros 30 minutos da partida. O goleiro Ter Stegen precisou trabalhar e ainda contar com a sorte em algumas jogadas, de péssima pontaria dos rivais.

Com dificuldades para atacar, diante da forte marcação dos anfitriões, o Barça contou com um lance de bola parada para abrir o placar. Aos 45 minutos, Kounde subiu mais que seus dois marcadores e mandou, de cabeça, para as redes, após cobrança de escanteio na área.

No segundo tempo, o técnico Xavi Hernández mandou a campo os estreantes João Félix e João Cancelo, contratados nos últimos dias. Os jogadores portugueses apresentaram atuação discreta.

E não conseguiram evitar o empate do Osasuna, aos 30. No lance, Avila recebeu na meia-lua da área, conteve a marcação e bateu forte. A bola acertou a trave e entrou, sem dar chances para o goleiro Ter Stegen.

Quem salvou o Barcelona foi o atacante Robert Lewandowski, que fez boa jogada individual e foi derrubado dentro da área. A falta, além de render uma penalidade para os visitantes, custou a expulsão de Catena. Na cobrança, Lewandowski não perdoou: bateu no canto esquerdo do goleiro e converteu.

Com um jogador a mais em campo, o Barcelona não teve trabalho para administrar a vantagem no placar e confirmar a vitória.