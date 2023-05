Barcelona perde jogo da taça e Real Sociedad se aproxima de vaga na Liga dos Campeões

O Barcelona bem que tentou dar a vitória de presente aos torcedores que lotaram o Camp Nou neste sábado, na partida em que o clube recebeu a taça de campeão espanhol, mas quem acabou levando a melhor foi a Real Sociedad, que venceu a partida por 2 a 0 e segue na briga por uma vaga na Liga dos Campeões. Com o resultado positivo, o time do técnico Imanol Alguacil se mantém na quarta posição e chega aos 65 pontos faltando três rodadas.

A vitória do time visitante foi construída com um gol em cada tempo. Merino marcou na etapa inicial e Sörloth definiu o triunfo na volta do intervalo. Apesar do revés, a equipe catalã fez uma bela exibição, perdeu várias chances de empatar e virar o placar e foi aplaudida ao fim do duelo. Com 85 pontos, o Barcelona segue com 14 de frente para o Real Madrid, segundo colocado, que entra em campo neste domingo, para enfrentar o Valencia.

No confronto que marcou a despedida do volante Busquets com a camisa azul e grená, o Barcelona acabou sendo surpreendido logo no início da partida em pleno Camp Nou. Sörloth roubou a bola de Koundé ainda no campo de ataque e arrancou para a grande área. Ao perceber a chegada da marcação, fez um passe lateral que encontrou Merino livre. O camisa oito tocou rasteiro, a bola passou por baixo das pernas de Ter Stegen, e foi parar no fundo das redes: 1 a 0 aos quatro minutos de partida.

Em um clima totalmente festivo pelos lados das arquibancadas, até quem não estava em campo foi lembrado. No minuto dez, em referência à camisa que usou durante quase toda a carreira, Lionel Messi teve o nome gritado pela torcida num claro desejo do retorno do ídolo.

No gramado,a desvantagem fez o Barcelona partir para cima. Dembelé perdeu duas boas chances aos 10 e 15 minutos e a pressão só aumentou. O adversário recuou seus jogadores e o Barcelona passou a atacar até mesmo com seus homens de defesa. Em duas investidas, o volante Kessié só não empatou porque levou azar. Em uma delas, Zubimendi evitou o empate depois de o goleiro Remiro estar batido no lance.

Com o contra-ataque à disposição, os visitantes quase aumentaramu o estrago em uma de suas escapadas. Aos 31 minutos, Barrenetxea recebeu um presente de Momo Cho na área e optou pelo toque de cobertura na conclusão com a saída de Ter Stegen. A bola passou por cima do travessão. Dois minutos antes, o mesmo Barrenetxea entrou livre e perdeu chance clara, quando parou na defesa com os pés do goleiro do Barcelona.

No segundo tempo, o jogo seguiu num ritmo intenso, com o Barcelona buscando o empate, mas cedendo cada vez mais espaços para a Real Sociedad nos contra-ataques. Aos 26 minutos, Sörloth acabou definindo a vitória. Kubo arrancou em velocidade e acionou Zubimendi, que fez um passe preciso para o atacante norueguês fazer 2 a 0.

No final, O Barcelona conseguiu descontar. Ferrán Torres fez boa jogada pela direita e cruzou pelo alto. Lewandowski levou a melhor sobre a marcação e, de cabeça, diminuiu para 2 a 1, aos 44 minutos. Apesar da pressão no fim do confronto, a Real Sociedad conseguiu segurar a pressão e garantiu o triunfo em pleno Camp Nou.

Mais quatro jogos completaram a rodada deste sábado pelo Campeonato Espanhol. Na briga por uma das vagas para a Liga dos Campeões, o Villarreal conseguiu um importante resultado ao derrotar o Girona por 2 a 1, fora de casa. O time chegou aos 60 pontos, está em quinto lugar, e trava uma briga direta com o Real Sociedad por um lugar na Liga dos Campeões.

Na luta para se manter na primeira divisão do Campeonato Espanhol, o Almeria conseguiu um grande resultado jogando diante de sua torcida e derrotou o Mallorca por 3 a 0. O Getafe, que corre sério risco de cair, ficou no empate de 1 a 1 com o já rebaixado Elche. Já o Athletic Bilbao fez valer o seu mando de campo e venceu o Celta de Vigo por 2 a 1.