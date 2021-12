Esporte Barcelona perde do Bayern e vaga nas oitavas da Liga dos Campeões é do Benfica

Em sua primeira temporada sem Lionel Messi, o Barcelona está fora das oitavas de final da Liga dos Campeões. O time catalão foi derrotado, nesta quarta-feira, pelo Bayern de Munique, na Alemanha, por 3 a 0, e viu o Benfica bater o Dínamo de Kiev, em Lisboa, em duelos válidos pela sexta rodada do Grupo E.

Com estes resultados, o Bayern alcançou os 100% de aproveitamento, com seis vitórias, em seis partidas disputadas. O Benfica atingiu os oito pontos, um a mais que o Barcelona, que fica fora do mata-mata da principal competição de clubes da Europa pela primeira vez nos últimos dez anos. O time só marcou dois gols em seis jogos, ambos contra o Dínamo, que só reuniu um ponto.

Esta derrota é a terceira vitória de forma acachapante dos alemães sobre os catalães. Em 2020, foi 8 a 2 e na partida de ida desta fase, em setembro, o placar também foi 3 a 0 para o Bayern. Esta também é a primeira decepção de Xavi Hernández no comando do Barça.

Bayern de Munique e Benfica vão ter de aguardar o sorteio que vai ser realizado na segunda-feira para saber qual o adversário nas oitavas, que serão disputadas em fevereiro. Já o Barcelona vai disputar a Liga Europa.

Mesmo sem público no estádio, por causa do aumento de casos de covid na região da Bavária, o Barcelona não conseguiu equilibrar a disputa com o Bayern. No primeiro tempo, a vantagem alemã já era de 2 a 0, com gols de Müller, de cabeça, e Sané, com uma bomba de fora da área. Na etapa final, Musiala definiu o placar.

Em Lisboa, o Benfica resolveu seu problema em 22 minutos, após os gols marcados por Yaremchuk e Gilberto Junior. No restante do tempo, a equipe portuguesa diminuiu o ritmo, parecendo estar mais preocupada com o resultado em Munique do que com o sua própria disputa.

Com a classificação para as oitavas, fica mais difícil a realização do sonho da torcida do Flamengo de ter o técnico Jorge Jesus de volta ao comando da equipe carioca.