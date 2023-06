Barcelona oficializa contratação de Gündogan, ex-Manchester City

A diretoria do Barcelona oficializou a contratação do volante Ilkay Gündogan nesta segunda-feira. O jogador alemão se transferiu do Manchester City para o clube espanhol sem custos porque seu contrato com o time inglês se encerrou neste mês. Com o Barça, ele assinou contrato por duas temporadas, até junho de 2025, com opção de renovação por mais um ano.

De acordo com o Barcelona, a rescisão contratual foi fixada no valor de 400 milhões de euros, equivalente a R$ 2 bilhões. O volante, que completará 33 anos em outubro, chega em alta no time catalão. No City, foi capitão do time, conquistou diversos títulos e foi titular na última temporada, quando o clube inglês conquistou finalmente a sonhada Liga dos Campeões.

Gündogan defendeu o City entre 2016 e o início deste mês. Neste intervalo de sete anos, levantou 14 troféus, incluindo cinco taças do Campeonato Inglês, duas da Copa da Inglaterra e uma da Liga dos Campeões. Em 304 jogos, ele marcou 60 gols e registrou 40 assistências.

“Depois de sete anos, um período maravilhoso chega ao fim. Você me fez realizar todos os meus sonhos. Vou carregar você no meu coração para sempre. Um vez azul, sempre azul! Obrigado, Manchester City”, disse o jogador nas redes sociais.

O alemão começou sua trajetória no Bochum, ainda no juvenil. Depois se tornou profissional Nurenberg e ganhou destaque internacional com a camisa do Borussia Dortmund, pelo qual foi campeão alemão sob o comando do técnico Jürgen Klopp. Pela seleção da Alemanha, esteve nas duas últimas Copas do Mundo. Só não disputou o Mundial de 2014, no Brasil, porque estava machucado.

No Barcelona, Gündogan terá a missão de liderar o jovem meio-campo da equipe, formado por jogadores talentosos, mas pouco experientes, como Pedri González e Gavi Páez. O setor não conta mais com o volante Sergi Busquets, que deixou o clube nesta janela de transferências.

O time comandado pelo técnico Xavi Hernández, ex-volante, tinha Gündogan como seu principal alvo de contratações após a frustração por não contar com o retorno de Lionel Messi, que trocou o Paris Saint-Germain pelo Inter Miami, dos Estados Unidos.