Barcelona oficializa chegada de Lewandowski por 4 anos e multa de R$ 2,75 bilhões

Três dias após anunciar um princípio de acordo com o Bayern de Munique pela contratação de Lewandowski, o Barcelona oficializou a chegada do atacante polonês. O reforço foi aprovado nos exames médicos e assinou por quatro temporadas, com muita rescisória de 500 milhões de euros (aproximadamente R$ 2,75 bilhões).

O clube catalão fez alguns vídeos mostrando a chegada do jogador nos Estados Unidos, onde a equipe faz a pré-temporada, e o primeiro encontro com os novos companheiros, com muitos abraços e cumprimentos. Depois, Lewandowski vestiu a camisa e exibiu o símbolo do novo time. “O novo membro da família”, “bem-vindo, Lewandowski”, e “oficial”, foram as legendas dos posts.

“FC Barcelona e Bayern de Munique chegaram a um acordo para a transferência de Robert Lewandowski por um total de 45 milhões de euros + 5 milhões de euros em variáveis (cerca de R$ 275,8 milhões). O jogador assina contrato com o clube pelas próximas quatro temporadas. A cláusula de rescisão foi fixada em 500 milhões de euros (aproximadamente R$ 2,758 bilhões)”, informou o Barcelona.

“O acordo final ocorre três dias após o clube anunciar um acordo de princípio com o atacante polonês, que veio enquanto a equipe estava voando para os Estados Unidos. Lewandowski chegou a Miami no domingo e conheceu seus novos companheiros de equipe. O novo atacante do Barça também passou nos exames médicos.”

Lewandowski revelou desde o fim da temporada que não gostaria de seguir no clube alemão, onde fez história com títulos, artilharia e o prêmio de melhor do mundo. A direção bávara, porém, fez jogo duro e o polonês acabou obrigado a voltar aos treinos em Munique. Demonstrando insatisfação, atrasou nas três sessões, antes de ver o negócio chegar ao fim com final feliz.