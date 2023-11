Esporte Barcelona marca no fim e arranca vitória sobre o Real Sociedad no Espanhol

O Barcelona conseguiu uma vitória sofrida ao vencer o Real Sociedad por 1 a 0 neste sábado, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. O único gol do confronto foi marcado pelo uruguaio Ronald Araújo nos acréscimos do segundo tempo.

O resultado coloca o time do técnico Xavi Hernandez na cola do vice-líder Real Madrid. Com 27 pontos, a equipe catalã aparece em terceiro lugar e agora está a quatro do Girona, primeiro colocado na tabela de classificação. Com a derrota, o Real Sociedad cai para a sexta colocação e se mantém nos 19 pontos.

O Barcelona volta a jogar pelo Campeonato Espanhol no final de semana e vai contar com o apoio de sua torcida para superar o Alavés no próximo sábado. Já o Real Sociedad, no mesmo dia, visita o Almería.

Em um confronto bastante equilibrado, o lance que definiu o duelo veio de uma bola alçada na área. Gundogan fez um cruzamento na medida para a chegada de Ronald Araújo. A cabeçada foi certeira, sem chances de defesa para o goleiro Alex Remiro.

Mais três jogos foram realizados neste sábado pelo Campeonato Espanhol. Mesmo jogando em casa, o Osasuña foi surpreendido pelo Girona e acabou derrotado por 4 a 2. O Betis contou com o apoio de seus torcedores e venceu o Mallorca por 2 a 0. Já Celta e Sevilla ficaram no empate de 1 a 1.