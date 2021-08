Esporte Barcelona inicia era pós-Messi com vitória sobre a Real Sociedad no Espanhol

A nova era do Barcelona, sem Lionel Messi, o maior jogador de sua história, começou com vitória. O time catalão contou com o brilho do tão criticado atacante Braithwaite e do holandês Memphis Depay, uma das principais contratações para a temporada, para derrotar a Real Sociedad por 4 a 2 em sua estreia no Campeonato Espanhol 2021/2022 neste domingo.

No Camp Nou, o Barcelona abriu três gols de vantagem, levou um susto ao tomar dois no final, mas marcou o quarto e sacramentou a vitória em seu primeiro compromisso em LaLiga e o primeiro jogo oficial sem Lionel Messi, que se transferiu para o Paris Saint-Germain depois de mais de 20 anos no clube catalão.

Os torcedores do Barça não se esqueceram do craque argentino que fez história no Camp Nou e além de gritarem seu nome aos 10 minutos, número que o ídolo usava, exibiram faixas em sua homenagem.

Braithwaite foi eleito o melhor em campo com sua atuação decisão. O atacante dinamarquês marcou dois gols, o segundo e terceiro, e deu a assistência para Sergi Roberto fechar o placar nos acréscimos, no momento em que os anfitriões eram ameaçados e corriam o risco de levar o empate.

Contratado para esta temporada, Depay iniciou entre os titulares e também teve bom desempenho. Foi dele a assistência para Piqué abrir o placar de cabeça no primeiro tempo. O holandês participou ativamente das jogadas ofensivas, especialmente na etapa inicial, quando o Barcelona dominou a partida e se impôs com naturalidade.

O melhor momento dos visitantes foi os 15 minutos finais de jogo. Foi neste período que, em um intervalo de tempo de três minutos, a Real Sociedad balançou as redes duas vezes, com Lobete e Oyarzabal, de falta, e calou os torcedores no Camp Nou. Mas a reação foi sepultada com o gol de Sergi Roberto nos acréscimos.

Entre os brasileiros do elenco, Neto foi o goleiro titular substituindo o lesionado Ter Stegen e teve atuação segura. O lateral-direito Emerson saiu do banco aos 24 do segundo tempo para substituir Dest e fez sua estreia em partidas oficiais pelo clube, mas falhou na marcação no segundo gol do adversário. Philippe Coutinho não foi sequer relacionado, por opção do técnico Ronald Koeman.