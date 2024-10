Barcelona informa que Yamal sofreu distensão e só volta ‘totalmente recuperado’

O Barcelona anunciou nesta segunda-feira que testes confirmaram que o atacante Lamine Yamal sofreu apenas uma distensão no tendão esquerdo. O jogador de 17 anos sofreu a lesão na vitória da Espanha sobre a Dinamarca por 1 a 0, no sábado, pela Liga das Nações.

Ele foi substituído nos acréscimos, sentindo desconforto na coxa esquerda, e saiu mancando do vestiário até o ônibus após o confronto. Yamal passou por uma ressonância magnética, no domingo, e a comissão técnica da Espanha “para evitar qualquer risco de lesão” o liberou para fazer o tratamento em Barcelona. O lateral-direito Rodrigo Riquelme, do Atlético de Madrid, foi convocado para a vaga de Yamal.

O Barcelona não divulgou uma data para o regresso do atacante, afirmando apenas que ele “estará fora de ação até que esteja totalmente recuperado”. O próximo jogo do time será em casa contra o Sevilla, pelo Campeonato Espanhol, no domingo.

O jogador deve estar disponível para os jogos contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões, no dia 23 de outubro, e para o clássico contra o Real Madrid, três dias depois. Yamal disputou 11 partidas e marcou cinco gols pelo Barcelona nesta temporada.

Pela Espanha, o atacante perderá a partida contra a Sérvia, nesta terça-feira, pela Liga das Nações. Os espanhóis lideram o Grupo 4 da competição com sete pontos, um a mais que a Dinamarca. A Sérvia, por sua vez, soma quatro.