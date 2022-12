Esporte Barcelona inaugura loja oficial em Madri com presença do ex-jogador Luis García

O Barcelona inaugurou a sua primeira loja oficial em Madri, com a presença de Julia Guiu, vice-presidente de marketing da equipe, e do ex-jogador Luis García, que foi revelado pelo clube catalão e jogou no profissional entre os anos de 2003 e 2004.

O lançamento aconteceu um dia depois do aniversário de 123 anos do Barça. Luis García tem 38 jogos com a camisa catalã e 19 gols marcados.

A iniciativa foi uma resposta ao Real Madrid, que tem uma loja oficial no tradicional calçadão comercial de Barcelona, nas Ramblas.

A justificativa do clube catalão é aumentar a venda de produtos oficiais. A estimativa é de um faturamento entre 55 e 103 milhões de euros até a temporada 2024/25.

No meio do ano, o clube já havia inaugurado a segunda maior unidade de sua loja em Barcelona, localizada próximo à catedral da Sagrada Família, um dos principais pontos turísticos da cidade. A loja em Madri será a oitava unidade do Barcelona Official Store.