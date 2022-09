Barcelona estuda ‘adotar medidas legais’ após vazamento das exigências de Messi

O jornal espanhol El Mundo divulgou informações confidenciais sobre exigências feitas por Lionel Messi para renovar com o Barcelona em 2021 e provocou indignação no clube catalão, que respondeu o periódico em uma nota divulgada nesta quarta-feira. De acordo com o comunicado, o departamento jurídico do clube está estudando “medidas jurídicas legais que podem ser tomadas”.

Os documentos e e-mails que revelam os pedidos de Messi foram listados pelo El Mundo como parte da apuração do caso tratado como “Barçagate”, mas o Barcelona defende que não há relação. A investigação em questão tem como objeto uma suposta campanha de difamação comandada pelo ex-presidente barcelonista Josep Maria Bartomeu para proteger sua imagem, e um dos alvos seria justamente Lionel Messi. O cartola teria contratado a empresa I3 Ventures para atacar pessoas de dentro do clube com perfis não oficiais nas redes sociais.

“Em relação às informações publicadas hoje no “El Mundo del Siglo XXI” sob o título ‘Barça Leaks, os arquivos secretos do clube parte 1’, o FC Barcelona manifesta a sua indignação pelo vazamento intencional de informações que fazem parte de um processo legal. O clube lamenta que o meio em questão se gabe de ter ‘acesso a uma enorme quantidade de documentos e e-mails que fazem parte da investigação do Barçagate’, quando essa informação ainda não foi divulgada”, defendeu-se o Barcelona.

“O artigo em questão torna públicos documentos que não têm a ver com o processo em curso e a sua utilização é uma afronta à reputação e confidencialidade do clube. Por isso, com o objetivo de proteger os direitos do FC Barcelona, ??o departamento jurídico do clube está estudando as medidas legais que podem ser tomadas” , completou.

O texto do El Mundo diz que Messi listou algumas condições para renovar com o Barça ao fim da temporada 2021/2022. Entre elas, teria pedido benefícios como um camarote no Camp Nou e um voo privado para Argentina no Natal, além 10 milhões de euros em luvas, recuperação da perda salarial ocorrida por causa da pandemia e um valor de apenas 10 mil euros para a multa de rescisão contratual.

O jornal espanhol relata que Bartomeu aceitou a maioria dos pedidos, mas vetou o baixo valor da multa. Na época, os dois lados chegaram a entrar em um acordo, mas o Barcelona teve problemas para cumprir o fair-play financeiro da liga espanhola e precisou abrir mão do ídolo, que foi para o Paris Saint-Germain.