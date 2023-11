Barcelona é derrotado pelo Shakhtar e perde os 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões

O Barcelona conheceu, nesta terça-feira, sua primeira derrota na atual edição da Liga dos Campeões. Depois de três vitórias nas três primeiras rodadas da fase de grupos, perdeu por 1 a 0 para o Shakhtar Donetsk, em jogo da quarta rodada, no Volksparkstadion, na cidade alemã de Hamburgo, onde o time ucraniano tem mandado seus jogos no torneio europeu. O resultado mantém a equipe catalã em primeiro lugar no Grupo H, com nove pontos, mas há possibilidade de ultrapassagem do Porto, que tem seis e joga ainda nesta terça. O Shakhtar é o terceiro, com seis.

Depois de fazer um jogo digno na Espanha, onde deu trabalho para os barcelonitas na terceira rodada, embora tenha perdido por 2 a 1, o Shakhtar teve mais um atuação sólida e deu poucos espaços para os adversários durante a maior parte do primeiro tempo. Foram muito poucas as chances criadas pela equipe de Xavi, que saiu em desvantagem para o intervalo depois de ter a rede balançada aos 40 minutos, com um cruzamento de Giorgi Gocholeishvili concluído de cabeça por Danylo Sikan.

Antes conhecido por ter elencos recheados de brasileiros e hoje, por causa da guerra, formado majoritariamente por jogadores ucranianos, o Shakhtar tinha um representante do Brasil em campo, o atacante Newerton, de 18 anos, formado nas categorias de base do São Paulo. O jovem começou a aparecer mais no segundo tempo e protagonizou lances interessantes, mas não mostrou precisão nas finalizações. Quando acertou a rede, nos minutos finais, em uma bela jogada, estava impedido.

Do outro lado, Raphinha, convocado por Fernando Diniz para a seleção brasileira na segunda-feira, foi sacado por Xavi logo nos primeiros minutos da etapa final para dar lugar a João Félix. O treinador também apostou nas entradas dos jovens Lamine Yamal e Femín Lopez, que já apareceram em outros momentos importantes da temporada, mas não colheu os frutos que esperava e teve de se conformar com a derrota.

Também nesta terça-feira, pelo Grupo F, o Borussia Dortmund contou com gols de Brandt e Fullkrug para bater o Newcastle por 2 a 0. Com isso, o time alemão fica provisoriamente na liderança, com sete pontos, e deixa os ingleses em terceiro, com quatro. PSG, com seis, e Milan, com dois, se enfrentam ainda nesta terça.