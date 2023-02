Esporte Barcelona derrota Cádiz com time misto e mantém 8 pontos de vantagem no Espanhol

Mesmo contando com um time misto, o Barcelona não decepcionou a torcida e venceu mais uma. No Camp Nou, derrotou o Cádiz por 2 a 0, neste domingo, e manteve a vantagem de oito pontos na liderança do Campeonato Espanhol. O Barça chegou aos 59 pontos, contra 51 do vice-líder Real Madrid.

Preocupado com a sequência de jogos do Barcelona, nesta segunda metade da temporada, o técnico Xavi Hernández poupou quase todo o meio-campo do time catalão. No ataque, manteve apenas Robert Lewandowski entre os titulares. O brasileiro Raphinha, que se desentendeu com o treinador ao fim da partida passada, começou no banco de reservas, mas entrou no segundo tempo, mesmo com os cortes de Dembélé e Pedri, ambos machucados.

A estratégia de Xavi se deve ao confronto decisivo com o Manchester United, na quinta-feira, pela partida da volta das oitavas de final da Liga Europa. O jogo será disputado no estádio Old Trafford, na Inglaterra. Na ida, houve empate por 2 a 2. Nas próximas semanas, o Barça ainda terá três superclássicos com o Real, dois pelas semifinais da Copa do Rei e um pelo Espanhol.

Com uma formação mista, o Barça demorou para levar maior perigo ao gol de Cádiz, embora dominasse a partida desde os primeiros minutos. O placar foi aberto apenas aos 42 minutos. Ferran Torres, que aproveitou bem a oportunidade entre os titulares, invadiu a área pela direita, deixando dois marcadores para trás, e cruzou na área. Na primeira tentativa, Lewandowski cabeceou em cima da defesa. No rebote, Sergi Roberto encheu o pé e estufou as redes.

Antes do intervalo, o mesmo Lewandowski dominou rapidamente na entrada da área e bateu rasteiro, sem dar tempo de o marcador reagir. A bola morreu no canto direito do goleiro Jeremias Ledesma. Foi seu 15º gol no Espanhol. O polonês é o artilheiro do campeonato.

Com a vantagem construída, o Barcelona desacelerou no segundo tempo e passou a administrar o placar. Mas o Cádiz, apenas o 17º colocado da tabela (22 pontos), demorou para se arriscar no ataque. Somente na reta final o time visitante criou coragem para atacar. E acabou acertando a trave por duas vezes, dando trabalho ao goleiro Ter Stegen.