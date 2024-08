Barcelona decepciona torcida e perde para o Monaco pelo Troféu Joan Gamper

O Barcelona decepcionou seus torcedores nesta segunda-feira, ao ser derrotado pelo Monaco por 3 a 0, em jogo válido pelo Troféu Joan Gamper, um dos torneios de pré-temporada mais famosos do mundo. Camara, Embolo e Mawisa marcaram os gols do time francês no segundo tempo. O confronto foi realizado no estádio Olímpico Lluís Companys por causa das obras no Camp Nou. A última vez que o time catalão ficou sem o títulofoi em 2012. Na ocasião, a Sampdoria levou a taça após triunfo por 1 a 0.

O técnico Hansi Flick mandou a campo uma estratégia baseada na posse de bola e escalou a equipe com Raphinha e o polonês Lewandowki no ataque. Yamine Lamal, destaque da Espanha na Eurocopa, iniciou no banco de reservas. Com a escalação, o Barcelona fez uma etapa inicial protocolar, com poucas chances criadas. O brasileiro Vitor Roque não foi relacionado nem para o banco de reservas.

Aos 38 minutos, o time espanhol chegou a balançar a rede em finalização do brasileiro Raphinha. O juiz, no entanto, acabou invalidando o lance e a primeira etapa terminou com o placar de 0 a 0.

Na etapa final, quando todos esperavam uma atuação mais consistente do Barcelona, o Monaco se aproveitou de uma bobeira da defesa para estragar a festa da torcida. e Iñigo Martinez deu um passe fraco para Marc Bernal e Camara apareceu para fazer 1 a 0 aos cinco minutos. Logo depois, o time visitante fez mais um com Embolo, ampliando a vantagem.

A partir da metade da etapa final, Hansi Flick promoveu várias alterações na equipe. Lamine Yamal, Ferran Torres, Héctor Fort e Gerard Martín substituíram Lewandowski, Gündoan, Kounde e Balde. Com as mudanças, o Barcelona subiu de produção, mas não conseguiu ser efetivo.

Diante da pressão dos donos da casa para diminuir o marcador, o Monaco mais uma vez chegou às redes do Barcelona. Mawisa, de pé esquerdo, aproveitou a liberdade na área para fechar a vitória em 3 a 0.