Barcelona contrata marfinense Frank Kessie e define multa de R$ 2,7 bilhões

Destaque do futebol italiano nas últimas temporadas, o meia Frank Kessie é o novo reforço do Barcelona. O jogador da Costa do Marfim chegou sem custos para o clube espanhol e com contrato até 30 de junho de 2026. O time catalão estabeleceu o valor de 500 milhões de euros, ou cerca de R$ 2,7 bilhões, como multa para eventual rescisão de contrato.

O atleta de 25 anos, que será apresentado oficialmente na quarta-feira, defendia o Milan desde 2017 e era uma das peças centrais da equipe que voltou a se sagrar campeã italiana na última temporada europeia. Nas cinco temporadas em que esteve na equipe de Milão, seja por empréstimo ou com contrato definitivo, ele acumulou 223 jogos, com 37 gols e 16 assistências.

Antes de se destacar no Milan, ele despontou na Atalanta, que obteve bons resultados em competições internacionais nos últimos anos. Em 2019, ele se transferiu em definitivo para o Milan por 24 milhões de euros, cerca de R$ 133 milhões, pelo câmbio atual.

Ao anunciar o reforço, o Barcelona exaltou Kessie ao afirmar que ele conta com o “pacote completo”. “É um jogador que contribui tanto no ataque quanto na defesa. É capaz de recuperar com facilidade a bola na defesa, mas também tem estatísticas impressionantes como goleador, principalmente devido a sua habilidade de entrar em velocidade na área”, disse o clube em comunicado.

Trata-se da segunda contratação do clube espanhol para o meio-campo. O presidente Joan Laporta já avisou que o time acertou com Andreas Christensen, que defendia o Chelsea, também sem custos. O reforço ainda não foi oficializado. O clube ainda trabalha para liberar alguns jogadores para reduzir sua folha salarial.