Barcelona confirma lesão na coxa e Raphinha fica em tratamento por até quatro semanas

O Barcelona confirmou na manhã deste sábado que o atacante Raphinha sofreu uma lesão na parte posterior da coxa direita durante a vitória do time catalão por 1 a 0 sobre o Sevilla, nesta sexta-feira. O jogador foi substituído ainda no primeiro tempo e logo iniciou tratamento. O departamento médico estima que o atleta deva ficar até quatro semanas parado.

Convocado por Fernando Diniz para os dois jogos da terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026, ele deverá ser desfalque para os dois confrontos.

Raphinha ganhou espaço neste início de Eliminatórias com o desfalque do atacante Vinícius Júnior. Diniz já teve que rever a sua lista após a contusão de Caio Henrique, lateral do Monaco. Para a sua vaga, ele chamou Guilherme Arana, do Atlético-MG.

Uma das apostas do atual técnico para esta nova fase da seleção brasileira, o habilidoso atacante do Barcelona esteve presente nos dois jogos nas Eliminatórias. Na estreia, fez um dos gols da goleada de 5 a 1 do Brasil sobre a Bolívia, no estádio Mangueirão.

Líder da competição com 100% de aproveitamento ao lado da Argentina, o Brasil recebe a Venezuela no dia 12 de outubro, na Arena Pantanal, e depois viaja até Montevidéu para enfrentar os uruguaios.