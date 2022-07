Barcelona apresenta Raphinha com esperança de resgatar ‘legado brasileiro’

Laporta afirmou que a contratação foi feita com a expectativa de resgatar o legado do 'joga bonito' deixado por outros brasileiros que fizeram história no clube

Atacante deverá ser um dos convocados pelo técnico Tite para integrar a seleção brasileira na Copa do Mundo - Foto: Reprodução

Convocado pela seleção brasileira pela primeira vez em agosto do ano passado, após se destacar pelo Leeds, o atacante Raphinha foi apresentado pelo Barcelona nesta sexta-feira com uma grande responsabilidade. Ao lado do atacante de 25 anos durante a cerimônia, o presidente barcelonista Joan Laporta afirmou que a contratação foi feita com a expectativa de resgatar o legado do ‘joga bonito’ deixado por outros jogadores do Brasil que fizeram história no clube.

“Para nós, é um dia muito emocionante, porque todos que vivemos as épocas douradas da história do clube, sabemos que, geralmente, coincidiram com a presença no time de algum jogador brasileiro. O Raphinha nos lembra esses jogadores que criaram essa saga de brasileiros. Ele segue o legado. Precisamos redescobrir a alegria, a magia… O ‘Joga Bonito’ está de volta, o samba está de volta ao Barcelona”, comentou Laporta.

A camisa do Barcelona foi vestida por alguns dos maiores astros do futebol brasileiro, donos de repertórios raros no futebol. É o caso de Romário, Rivaldo, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Daniel Alves e Neymar. Embora todos tenham vivido seus momentos de destaque, o nome tratado com maior reverência entre os torcedores do time catalão é Ronaldinho, que é uma inspiração para o próprio Raphinha.

“Eu comecei a acompanhar o Barcelona, na verdade, depois da vinda do Ronaldinho para cá. A participação dele e tudo o que ele fez aqui influenciou bastante. Foi o motivo de eu começar a acompanhar o clube, foi o motivo de eu começar a torcer pelo Barcelona. Depois de ele ter ido embora, continuei sendo torcedor do Barcelona, segui com meu desejo de um dia realizar meu sonho de vir para cá. Se eu for a metade do que ele foi aqui no Barcelona já é muita coisa. Mas cada um tem sua maneira de jogar e de acrescentar no jogo e no clube”, comentou o reforço barcelonista.

O clube tentou trazer de volta um pouco deste talento brasileiro citado por Laporta ao acertar o retorno de Daniel Alves, que antes estava no São Paulo, durante a temporada passada. O lateral-direito, hoje com 39 anos, ajudou um pouco, mas não teve o contrato renovado. No caso de jogadores de posições do setor ofensivo, o Barcelona não encontrou mais nenhum brasileiro que entregasse o “jogo bonito” em alto nível desde a saída de Neymar, em 2017. Mais recentemente, Philippe Coutinho trouxe um pouco dessa esperança, mas teve uma passagem inconstante pelo clube catalão e hoje defende o Aston Villa.

No atual elenco do time espanhol, Raphinha terá o goleiro Neto como único compatriota. O atacante deverá ser um dos convocados pelo técnico Tite para integrar a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar no fim do ano. Revelado pelo Avaí, ele foi para o Vitória Guimarães, de Portugal, em 2016,. Depois de duas temporadas, se transferiu para o Sporting, antes de acertar com o Rennes. Em 2020, chegou ao Leeds, clube no qual marcou 17 gols e deu 12 assistências em 67 partidas.