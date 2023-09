Barcelona anuncia a renovação de contrato com o técnico Xavi Hernández até 2025

O Barcelona mostrou toda sua gratidão com o bom trabalho de Xavi Hernández no comando da equipe e anunciou nesta sexta-feira a renovação do contrato do treinador até 20 junho de 2025 com possibilidade de ampliação por mais uma temporada. O novo acordo foi assinado na sede do clube.

Antes mesmo de o Barcelona fazer o anuncio oficial, Xavi já celebrava a ampliação do vínculo, anunciando que tudo estava apalavrado. “Minha renovação foi acertada dias atrás. Chegamos a um acordo há alguns dias e estou feliz”, disse, ao site oficial do clube, o treinador.

O anúncio veio por todas as plataformas digitais do clube. “Barcelona e o treinador Xavi Hernández chegaram a acordo para a prorrogação do seu contrato até 20 de junho de 2025, com opção de mais um ano. A assinatura ocorreu nesta sexta-feira nos escritórios do Camp Nou na presença do presidente Joan Laporta, o primeiro vice-presidente Rafa Yusta, o vice-presidente econômico, Eduard Romeu e o diretor de Futebol, Anderson Luis de Souza, o Deco”, escreveu o clube.

Xavi assumiu o comando do Barcelona em novembro de 2021, vindo do Al Saad, do Catar. Voltava para “casa” após dedicar 24 anos como jogador. Assumiu para resgatar o prestígio da equipe e conseguiu, em pouco tempo, “trazendo uma nova abordagem às questões da equipe principal, colocando a equipe para jogar à maneira do Barça, com uma identidade familiar desde os seus tempos de jogador.”

O desafio do treinador de montar uma equipe com mescla de experiência e juventude deu certo e a equipe voltou a crescer no cenário mundial. Mesmo ele tendo de fazer algumas adaptações pela falta de reforços. O clube ainda celebrou o fato de Xavi ter revelado 12 jovens das categorias de base: Aleix Garrido, Ángel Alarcón, Chadi Riad, Marc Casadó, Iñaki Peña, Mika Mármol, Estanis Pedrola, Álvaro Sanz, Ferrant Jutglà, Ilias Akhomach, Lamine Yamal e Fermín López, todos utilizados pela primeira equipe desde sua chegada.

A satisfação da renovação ficou evidente na alegria do presidente do Barcelona. Após a assinatura do novo acordo, Joan Laporta deu abraço forte e um beijo no treinador, que já dirigiu o time em 96 ocasiões, somando 60 vitórias, 17 empates e 19 derrotas. Ele conquistou a Supercopa da Espanha com 3 a 1 sobre o Real Madrid na final e o último título do Campeonato Espanhol.