Barbieri vê Vasco ganhando sua cara e revela: ‘Quero sentir o calor da torcida’

O técnico Maurício Barbieri aprovou as duas semanas inicias de trabalho no Vasco. Na visão do treinador, o time já mostra sua vocação ofensiva e a prova veio da goleada por 6 a 0 sobre o Porto Real, na sexta-feira, ainda sem os reforços, e com a molecada entrando na segunda parte.

A estreia do time no Carioca será dia 15 de janeiro, diante do Madureira, em São Januário. E os meninos podem jogar, já que a equipe fará uma intertemporada nos Estados Unidos entre os dias 14 e 21, com dois amistosos programados, contra River Plate e Inter Miami.

Até lá, o treinador espera deixar a equipe “pronta.” As primeiras impressões o deixam satisfeito para a estreia, na qual já não consegue segurar a ansiedade pelo carinho que vem recebendo da torcida no Rio.

“O primeiro momento foi de conhecer o clube, os processos, como funciona e fui recebido de maneira excepcional, em um ambiente fantástico, bem organizado”, disse, empolgado com a nova casa, antes da falar dos primeiros trabalhos.

“Junto com os jogadores tenho tentado implementar ou introduzir minha forma de jogar, como quero que o time se comporte e estou trocando com eles. Tenho batido nisso de que buscamos uma nova forma de jogar, de interpretar o jogo e eles têm correspondido bem, de maneira positiva”, afirmou.

“Estamos num caminho correto”, disse, aprovando o que viu no jogo-treino com o Porto Real. “Como forma de comportamento, eles assimilaram bem. É início de trabalho ainda, temos muito para melhorar, mas o começo é muito positivo.”

Sobre ter deixado os reforços de fora da atividade, Barbieri explicou que “não participaram por organização e planejamento físico”, e que está cuidando para não expor ninguém ao risco de lesão.

“A ansiedade de sentir o calor da torcida de perto é grande, estou sempre recebendo muito carinho, essa torcida é fantástica. Sempre é mais fácil de apoiar seu clube em um bom momento e na dificuldade ela cresceu e empurrou. Estou ansioso para ter esse calor de perto”, afirmou Barbieri, contando nos dias a chegada do primeiro jogo oficial. “Vai ser uma temporada especial”, disse. “Espero e acredito que (os jovens) ajudarão na temporada, trazendo muita alegria à torcida do Vasco.”