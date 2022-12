Barbarense participa de ultramaratona de 70 quilômetros em Botucatu

Aos 50 anos, Rosa participa de maratonas sempre que pode - Foto: Arquivo Pessoal

A barbarense Rosa Giubbina disputou no último sábado (10) a Ultra Trail Run 70k, corrida de montanha de longa duração, e conquistou o primeiro lugar na categoria feminina de 50 anos ou mais. Realizada em Botucatu, a ultramaratona teve distância total de 70 quilômetros, além de uma altimetria, ou seja, quantidade acumulada de 2.604 metros ao longo do percurso.

Os participantes tiveram 12 horas e meia para finalizar a prova, que teve largada às 6h e término às 18h30. Além disso, haviam dois pontos de corte: um no quilômetro 31 e outro no 52. Caso o participante não chegasse ao local dentro do tempo necessário, seria eliminado da competição. O tempo final de Rosa foi de 12 horas, 25 minutos e 54 segundos.

Durante os 70 km, oito pontos de hidratação foram espalhados pelo trajeto, no entanto, devido à complexidade do desafio, muitos participantes abandonaram sem completar o circuito, que conta com riachos e cachoeiras no caminho. Outros, precisaram até mesmo de atendimento médico.

Aos 50 anos, Rosa participa de maratonas sempre que pode. Ela afirma que chegou a questionar se conseguiria finalizar a prova. Durante a semana, enfrentou um resfriado que a deixou mal, mas realizou teste de Covid que teve resultado negativo, sendo assim, estava liberada para competir. Ela celebra a experiência em Botucatu.

“Graças a Deus consegui completar. Vendo tanta gente parando, passando por atendimento médico durante a prova e eu em determinados momentos até tentando animar alguns a não desistir, para mim foi surreal”, disse ao LIBERAL. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco