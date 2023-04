Bárbara Domingos ganha bronze inédito na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica

A ginasta Bárbara Domingos conseguiu um importante feito nesta manhã de domingo, ao conquistar, pela primeira vez na história do esporte brasileiro, uma medalha de bronze na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica. A competição foi realizada em Sofia, na Bulgária. Na sua exibição, ela usou a música “Bad Romance”, sucesso de Lady Gaga.

A marca obtida em uma competição de relevância mundial mereceu homenagens. Por meio de suas redes sociais, a Confederação Brasileira de Ginástica felicitou a atleta com uma postagem em seu twitter.

“A SÉRIE QUE VAI ENTRAR PRA HISTÓRIA! A primeira medalha da Ginástica Rítmica Individual do Brasil em Copas do Mundo! Bárbara Domingos é bronze na fita”, diz o texto da mensagem. O post tem ainda um vídeo com um trecho da performance da atleta brasileira no momento da competição.

Bárbara, que também é conhecida por Babi, recebeu a nota 30,650 pontos e faturou o bronze. A brasileira ficou atrás de Takhmina Ikromova, do Uzbequistão e da Elzhana Taniyeva, do Cazaquistão, que tiraram 30,900 pontos. A uzbeque, no entanto, levou o ouro pelos critérios de desempate.

Emocionada, ela não conteve o choro ao se garantir no pódio do torneio. Na sexta-feira, a paranaense de 23 anos havia se tornado a primeira brasileira a se classificar para uma final individual de Copa do Mundo ao avançar na decisão do arco. Nas finais deste domingo, Babi somou 28,450 pontos e acabou na oitava posição.