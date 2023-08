Bárbara Domingos encerra Mundial de Ginástica Rítmica com posição inédita para o Brasil

Bárbara Domingos se despediu do Mundial de Ginástica Rítmica neste sábado com o melhor resultado no individual geral da história do Brasil: 11º lugar em Valência, na Espanha. A brasileira agradeceu muito toda a torcida que recebeu e se emocionou com a vaga conquistada para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

“Eu estou muito feliz e realizada no Campeonato Mundial, sair com a vaga olímpica daqui sempre foi meu sonho, meu objetivo e ele se tornou realidade”, comentou a atleta em vídeo divulgado pelo Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) nas redes sociais, com os olhos cheios de lágrimas. Babi somou 126.100 pontos no total, com destaque para o seu desempenho no arco, aparelho em que somou 32.350 pontos.

O melhor resultado do Brasil no individual geral superou o próprio desempenho da Bárbara em 2021, quando terminou o Mundial na 17ª posição – em 2022 a atleta olímpica vinha de recuperação de uma cirurgia no quadril. Em Valência, a campeã foi a alemã Darja Varfolomeev e a italiana Sofia Raffaeli ficou com a prata.

“Agradecer toda energia e pensamento positivo que me mandaram nessa competição, o Mundial (de Ginástica Rítmica). Queria agradecer muito minha técnica Márcia Naves, meu auxiliar Kareen Priscilla e minha família principalmente, que sempre esteve me apoiando durante esse ano nas nossas conquistas, que não foram poucas”, completou Babi.

Antes do ótimo desfecho no Mundial, Bárbara Domingos já vinha mostrando todo o seu potencial no atual ciclo olímpico. Foi bronze na fita, na etapa da Bulgária da Copa do Mundo, em abril, feito que a tornou a primeira brasileira a subir em um pódio individual na disputa de um torneio de elite. Também foi bronze na etapa romena da Challenge Cup, em julho.

A ginástica rítmica do Brasil também será representada por seu conjunto nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na sexta-feira, o time formado por Bárbara Galvão, Déborah Medrado, Duda Arakaki, Giovanna Silva, Nicole Pírcio e Sofia Madeira receberam nota 65.000 na soma das apresentações da prova mista e dos cinco arcos, durante a disputa geral do Mundial de Valência, na Espanha, e terminaram em sexto lugar. Com isso, conseguiram a vaga olímpica.