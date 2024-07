Bárbara Domingos conquista o bronze no último torneio de ginástica rítmica antes da Olimpíada

A ginasta Bárbara Domingos, a Babi, conquistou a medalha de bronze na disputa de fita, neste domingo, na última etapa da Copa do Mundo de ginástica rítmica antes dos Jogos Olímpicos de Paris. A competição foi realizada em Cluj-Napoca, na Romênia.

Ao som de Lady Gaga, a brasileira fez 32,350 pontos e só foi superada por na competição que é sua especialidade pela húngara Fanni Pigniczki (32,900) e pela ucraniana Taisiia Onofriichuk (32,950).

“Essa medalha é muito importante para mim, é a última competição e faz parte do ciclo olímpico. Isso prova que estamos no caminho certo para a Olimpíada, que é o nosso objetivo final. Agradeço a todos que enviaram energias positivas e que torceram pela gente”, comentou a ginasta após a prova realizada em Cluj-Napoca, na Romênia.

Assim, ela repetiu o desempenho da etapa da Bulgária, no ano passado, quando também levou o bronze. Primeira brasileira a alcançar todas as quatro finais individuais em uma etapa da Copa do Mundo, Babi Domingos ainda ficou em quinto lugar no arco e nas maças, e em sétimo na bola.

Na decisão dos conjuntos, o Brasil esteve perto do pódio, mas terminou na quarta posição na prova de arcos, com 37,350 pontos. A equipe formada por Duda, Victória, Déborah, Sofia e Nicole ficou atrás de Israel (39,400), Itália (38,750) e Bulgária (38,700), que tirou o terceiro lugar das brasileiras na última apresentação.

Na disputa de três fitas e duas bolas, o conjunto do Brasil deixou uma das bolas escapar e ficou na oitava colocação, com 29,950 pontos.