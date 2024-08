Bárbara Domingos brilha e avança à final na ginástica rítmica na Olimpíada de Paris

Com um show na parte artística e precisão nos quatro aparelhos, a brasileira Bárbara Domingos conquistou a vaga na final do individual geral da ginástica rítmica na Olimpíada de Paris-2024. O resultado é histórico por ser a primeira vez que uma brasileira disputará uma final da modalidade Jogos Olímpicos. A disputa pela medalha está marcada para as 9h30 desta sexta-feira.

Trata-se ainda do melhor resultado de uma ginasta brasileira da categoria no individual geral desde o 23º lugar geral obtido por Natália Gaudio na Olimpíada do Rio-2016. Somente as dez melhores avançam à final da prova.

Bárbara era cotada para alcançar a vaga na final, em razão dos bons resultados obtidos nos últimos dois anos, mas surpreendeu por exibir performances de alto nível até em aparelhos onde não costuma se destacar, como a bola. No total, Bárbara se classificou na oitava posição, com 129,750. A primeira colocada foi a italiana Sofia Raffaeli, com 139,100.

“Lógico que eu esperava uma pouco mais da maça, infelizmente teve uma queda. Independente disso, eu sabia que podia ir para final. Mesmo que eu não estivesse, já estaria muito feliz só de estar aqui, representando o meu País e demonstrando o meu trabalho”, disse a atleta, em entrevista ao canal SporTV. “Sobre a final, sei que as chances de medalha são pequenas. Mas vou curtir o momento.”

A atleta de 24 anos começou a disputa na bola, aparelho onde costuma encontrar maior dificuldade. Mesmo assim, Bárbara se destacou com 33,100, na sexta colocação. Na segunda rotação, ela fez linda apresentação com o arco, sob a inspiração da figura de um “leão” que trazia em seu collant e também na trilha sonora do filme “O Rei Leão”. Obteve a surpreendente nota de 34,750, a terceira melhor do aparelho, se aproximando das primeiras colocadas no cômputo geral.

A terceira rotação era a mais favorável à ginasta, na fita, sua especialidade. Nos últimos dois anos, ela conquistara diversas medalhas, inclusive de ouro, em etapas da Copa do Mundo neste aparelho. E, como era esperado, Bárbara levantou o público ao som de Lady Gaga. Mas recebeu uma nota abaixo do esperado: 31,700.

Na quarta e última rotação, a ginasta se apresentou com as maças no embalo de uma mistura musical de samba com “Garota de Ipanema”, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes. Vestindo verde e amarelo, Bárbara voltou a se sair bem, a exceção de uma discreta queda de uma das maças. Ela obteve 30,200, fazendo a subir para as primeiras posições entre as 24 atletas presentes na fase classificatória.

Bárbara Domingos vem se destacando em nível internacional nos últimos dois anos, com bons resultados tanto em etapas da Copa do Mundo quanto em Mundial e também nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, ambos disputados no ano passado. Com seus resultados, entrou para a história da ginástica rítmica do País ao obter grandes resultados em competições na Europa, rompendo barreiras antes intransponíveis para outras atletas do Brasil e até da América Latina.

Suas maiores conquistas são na fita em competições da ginástica rítmica, na qual as atletas podem competir somente em aparelhos específicos, diferentemente do programa da Olimpíada, onde há apenas a disputa do individual geral – inclui bola, arco, maças e fita.