Esporte Banqueiro do Catar faz 5ª e ‘última’ proposta de compra do United por R$ 35,3 bilhões

A paciência de Jassim bin Hamad al-Thani para adquirir o Manchester United está chegando ao fim. O xeque e banqueiro catariano fez a quinta e última oferta para aquisição do clube, no valor de 6,7 bilhões de euros (aproximadamente R$ 35,3 bilhões). De acordo com o Daily Mail, a oferta dura até o final de semana sob o argumento de “pegar ou largar.”

A oferta teria sido endereçada diretamente aos atuais gestores do clube inglês. A família Glazer e o Raine Group, que supervisiona o processo. Desde fevereiro que o Sheik demonstra interesse em assumir o lendário clube.

Bin Hamad tem grande concorrência do multimilionário Jim Ratcliffe, que ofereceu um valor menor, mas para adquirir somente 69% do 13 vezes campeão do Campeonato Inglês – os 31% seguiriam com os Glazers. O xeque quer 100% do clube e acena com altos investimentos também para reforços e na infraestrutura do Manchester United.

De acordo com a imprensa inglesa, Ratcliffe estaria em vantagem na corrida para comprar o United, à venda desde novembro de 2022. A ideia de seus atuais proprietários e definir o futuro do clube antes do início da próxima temporada.

A nova proposta do Catar, porém, pode mudar o rumo das negociações. O United é avaliado em 6 bilhões de libras (em torno de 36,7 bilhões), um valor bem perto do oferecido nesta última proposta de Bin Hamad.