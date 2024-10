Band frustra Globo e garante transmissão da F-1 até o fim de 2025

Emissora afirmou que não chegou a um consenso com a detentora dos direitos da F-1, em relação à rescisão do vínculo, optando pelo cumprimento do contrato

A Band anunciou nesta segunda-feira que vai continuar transmitindo a Fórmula 1 até o fim de 2025, frustrando os planos da Globo de voltar a exibir a competição a partir da próxima temporada. Em comunicado, a emissora paulista afirmou que não chegou a um consenso com a Liberty Media, detentora dos direitos da F-1, em relação à rescisão do vínculo, optando pelo cumprimento do contrato. O vínculo se encerra no fim do próximo ano.

A Liberty Media tinha a intenção de rescindir com a Band, que tem valores a pagar à empresa americana e não estava otimista quanto à manutenção da F-1 na programação. A Globo, responsável por transmitir as corridas por quatro décadas, era a principal interessada no negócio. A última temporada do Mundial na emissora carioca aconteceu em 2020.

A expectativa de a F-1 retornar à Globo ficou ainda maior na semana passada, durante o Upfront Globo, evento em que a empresa apresenta os principais produtos do canal para 2025 ao mercado publicitário. Um monoposto pintado com logomarcas do canal foi exibido com um “será?” aparecendo em um telão ao fundo.

Um dos motivos que levou a Globo a se interessar pelo retorno da F-1 é a possibilidade de Gabriel Bortoleto virar titular da Sauber/Audi. Aos 19 anos, o brasileiro despontou como favorito após bom desempenho em sua temporada de estreia na Fórmula 2, neste ano.

Bortoleto disputa vaga com o experiente Valtteri Bottas, vice-campeão mundial nas temporadas 2019 e 2020, quando foi parceiro do inglês Lewis Hamilton na Mercedes. O finlandês é um dos titulares da atual Kick Sauber, mas tem contrato somente até o fim deste ano.